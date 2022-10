"Messi is back" - spelaren som skapar flest chanser i Europa

F - Lionel Messi, PSG

Messi is back, har sagt det tidigare under hösten som många andra. Men Messis fjolår känns mer och mer som en parentes i den spelande legendens karriär. Messi står för två mål och två assist plus ytterligare fyra nyckelpassningar. Messi är utöver sin insats som tar sig in i elvan, den spelare i Europa just nu som skapar flest målchanser av alla precis som han var under sin tid i Barcelona.

F - Kylian Mbappé, PSG

Fransmannen stod även han för två mål och två assist i PSGs kross av Maccabi Haifa. Utöver detta gjorde han också tre nyckelpassningar. Mbappé var dessutom den främsta spelaren när det kommer till att skapa chanser genom sitt drivande/dribblande av boll. Ett värde han också toppar totalt för hela Champions League så här långt.