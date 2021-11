Messi: PSG är en CL-favorit - men inte Barça: "Finns bättre lag"

Lionel Messi, 34, lämnade Barcelonas organisation efter sammanlagt 21 år i klubben i och med flytten till Paris Saint-Germain i somras. I en intervju med Madridtidningen Marca berättar argentinaren nu att han har anpassat sig helt och fullt till PSG, innan han får frågan om vilka lag han ser som favoriter till Champions League-titeln.

Utöver sitt eget lag radar Messi upp en rad andra kandidater - men inte Barcelona, eller för den delen regerande mästaren Chelsea.

- I nuläget är Liverpool mycket bra. De har blivit det Liverpool som vann Champions League. Sedan finns City, Bayern München, Real Madrid, Atlético… det är många som kan slåss om titeln, säger Messi till Marca.

Superstjärnan påpekar att Barça går igenom en ombyggnadsfas och att det finns bättre lag än, men tror hårt på Xavi.

Under onsdagskvällen spelar PSG sin nästa match i Champions League när man gästar Manchester City, som toppar gruppen en poäng före just PSG med två matcher kvar.

