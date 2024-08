MFF föll mot Sparta Prag - missade Champions League

Förutsättningarna var glasklara när Malmö FF ställdes mot Sparta Prag i returen av Champions League-playoffet. Vinst med två måls marginal behövdes för att ta dubbelmötet till förlängning, tre för att säkra avancemang till huvudturneringen. I Malmö vann nämligen den tjeckiska storklubben med 2-0.

För MFF blev inte kvällen som tänkt. Skåneklubben missade nämligen avancemang till Champions League och får istället sikta in sig på Europa League.

En kvart in i returmötet tilldömdes straff till hemmalaget i Prag. Nils Zätterström rev och slet i en hemmaspelare på en hörna och han gjorde det mitt framför ögonen på huvuddomare Clement Turpin. Veljko Birmancevic, med förflutet i MFF, sköt högt, högt över.

Annons

Dryga tio minuter senare fick Malmö FF straffspark efter att Anders Christansen blivit fälld av Martin Vitik. Christiansen tog straffen själv, men Peter Vindahl räddade.

Efter 34 minuters spel fick Lukáš Haraslín ett kanonläge till att ge Sparta Prag ledningen. Han avslutade på ett tillslag efter ett inspel från högersidan, men prickade inte ens mål.

Ställningen i paus var 0-0.

Dryga kvarten in i den andra akten var Qazim Laçi nära att knorra in 1-0 från distans. Avslutet smet tätt utanför Johan Dahlins högra stolpe. Kort därpå bröt Haraslin in från vänsterkanten och dundrade in ett avslut i bortre gaveln. Det föregicks dock av offside och målet dömdes bort.

Det var MFF som behövde göra mål, men det var Sparta Prag som var närmast att bryta dödläget. När det återstod 20 minuter av ordinarie tid hade Sparta Prags Kaan Kairinen en frispark i ribban.

Annons

Med ungefär än tio minuter kvar av ordinarie tid fällde Gabriel Busanello Spartas Ángelo Preciado i eget straffområde och utfallet blev ytterligare en straff. Den förvaltade Haraslin på bästa sätt. 1-0 i matchen och 3-0 i dubbelmötet. Bara någon minut senare satte Albion Rrahmani dit 2-0 för Sparta och 4-0 i dubbelmötet.

Matchen slutade 2-0 till Sparta Prag och Malmö FF förlorade dubbelmötet med sammanlagt 4-0.

- Det är en besvikelse, så klart. Det är tufft. I sådana här matcher krävs det inte mycket. Vi måste göra mål på våra chanser och de gör mål på sina chanser. Det är tufft, säger Isaac Kiese Thelin i Viaplay,

CL-missen innebär att Malmö FF går bet på en jättesumma. En plats i huvudturneringen hade varit värd runt 210 miljoner kronor i startpott. Istället får MFF nöja sig med runt 50 miljoner kronor för spel i Europa League och de ungefär 50 miljoner som klubben fick för platsen i CL-playoffet.

Annons

- Sparta vinner rättvist men ändå tycker jag det är lite stora siffror sett över två matcher. Vi försökte gå framåt och då släppte vi in det andra målet i den här matchen. Vi flyttade upp Pontus (Jansson) och försökte vara lite enklare i vårt spel, men det blev ju ingen effekt av det, säger tränaren Henrik Rydström enligt MFF:s hemsida.

Han fortsätter:

- Vi pratade om det i omklädningsrummet att nu använda det här till någon form av bränsle. Sen går det inte att gör det här och nu, det är fotboll och det är som en sorgeprocess. Där du som spelare faktiskt är i den här situationen där du hade möjlighet att gå in i ett gruppspel i Champions League, så det måste spelarna processera. Men vi ska inspireras av hur våra motståndare agerar i vissa delar idag och ta in det i vårt spel. Sen vissa delar tycker jag att vi är bättre än dem. Vi ska ha kvar de bra bitarna men sen var cyniska och förstå värdet i att man är i vägen för bollen, att man skyddar sitt mål, att man pressar med den ivern.

Annons

Lottningen till Europa League äger rum på fredag.

Startelvor:

Sparta Prag: Vindahl - Vitik, Panak, Sörensen - Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes - Birmancevic, Olantunji, Haraslin.

Malmö FF: Dahlin - Rösler, Jansson, Zätterström - Stryger Larsen, Berg Johnsen, Pena - Busanello - Rieks, Kiese Thelin, Christiansen.