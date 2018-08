MFF:s glädjebesked inför CL-returen - fyra spelare troligtvis spelklara igen

Malmö FF kryssade i första mötet med Vidi till 1-1 i den tredje kvalrundan till gruppspelet i Champions League. I morgon ställs Skånelaget mot samma motstånd i returen i Ungern. Stjärnorna Behrang Safari, Rasmus Bengtsson, Arnor Traustason och Carlos Strandberg var alla tidigare osäkra till spel med anledning av skador, men ser nu ut att vara tillgängliga igen.

Enligt Kvällsposten, så finns alla de fyra skadedrabbade spelarna med i Malmö FF:s trupp till returmötet och följde därmed i dag med på flygplanet med övriga spelare i truppen till Ungern. Dessutom ska det finnas gott hopp om speltid för alla spelarna.

MFF ställs, vid seger mot Vidi, i en play off-match mot Celtic eller AEK Aten för spel i gruppspelet i Champions League, medan laget vid en förlust går in i en play off-runda till gruppspelet i Europa League med match mot walesiska The New Saints eller danska Midtjylland.