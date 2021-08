Mikael Lustig blir UEFA Champions League-expert på Telia och C More

Mikael Lustig var under många år en nyckelspelare i det Celtic som prenumererade på spel i UEFA Champions Leagues och Europa Leagues gruppspel, där de dessutom skrällde mot storlag som Barcelona och Manchester City. 34-åringen har dessutom gjort hela 94 landskamper för Sverige och har varit en bärande spelare för det svenska landslaget under både Erik Hamrén och Janne Andersson. Nu är det klart att Lustig, som till vardags spelar i AIK, blir studioexpert i Telias och C Mores nya UEFA Champions League-studio.

- Jag hoppas att tv-tittarna kommer att se mitt genuina intresse för UEFA Champions League och att jag dessutom kan dela med mig av mina egna erfarenheter från världens största klubblagsturnering, säger Mikael Lustig.

ANNONS

Lustig, som vet hur det är att möta de allra största stjärnorna på både klubb- och landslagsnivå, kommer att medverka i studion tillsammans med bland andra Gusten Dahlin och tidigare landslagskompisen Kim Källström.

- Mikael Lustig har gedigen erfarenhet från matcher på europeisk toppnivå, och kommer att bidra med kompetens och erfarenhet i studion. Lustig är en viktig pusselbit till studion under Telias och C Mores satsning på UEFA Champions League, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Sedan tidigare är det klart att Gusten Dahlin blir programledare samt att de före detta landslagsspelarna Olof Mellberg och Kim Källström gör Mikael Lustig sällskap som studioexperter för Telia och C Mores sändningar från UEFA Champions League. Ytterligare experter samt kommentatorer presenteras löpande.

ANNONS

Kommande säsong streamas samtliga matcher från Uefa Champions League exklusivt hos Telia och C More.