Mourinho: "Bad om ursäkt till Dier"

Jose Mourinho ledde under tisdagskvällen Tottenham till seger med 4-2 mot Olympiakos och till åttondelsfinal i Champions League. Däremot var vägen dit inte enkel, då Spurs efter 19 minuter låg under med 2-0 och sedan vände på steken. Mourinho gjorde också redan efter 29 minuter sitt första byte, då han bytte in Christian Eriksen i stället för Eric Dier.

Nu berättar portugisen att han bett Dier om ursäkt efter det tidiga bytet.

- Det första jag vill säga är att jag i omklädningsrummet bad om ursäkt till Eric Dier. Det är aldrig lätt för en spelare, men inte heller för ledarstaben. Det var för lagets skull och vi behövde en förändring, säger Mourinho till BT Sport enligt BBC och fortsätter:

- Vi låg under med 2-0 och de stängde igen. Jag behövde få in ytterligare en spelare som med Dele Alli kunde komma in i ytorna. Då stod det mellan Dier och Harry Winks, men det var ett tufft beslut. De förstår det, Eric förstår det, men det är aldrig enkelt. Jag vill också vara tydlig med att det handlade om laget, inte spelaren. Jag funderade också på att ta ut någon av mittbackarna och flytta ner Eric i försvaret.

Samtidigt är Mourinho nöjd med att laget är klart för åttondelsfinal i turneringen.

- Vi har gått vidare till nästa runda och det är det viktigaste för den här klubben och för våra supportrar. Det var tufft, det var ett bra lag som var välorganiserat och som attackerade oss med självförtroende. Jag förväntade mig inte att mina killar skulle sättas under den pressen och de har samtidigt inte gjort de bästa resultaten under senaste månaderna. Det var en tuff match. Jag sa till dem att vara lugna, behålla självförtroendet och tro på sig själva.

Tottenham slutar tvåa i gruppen bakom Bayern München. En omgång återstår däremot fortfarande av Champions League-gruppspelet.