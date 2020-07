Mourinhos ilska mot City-domen: "Skamligt - det är slutet för FFP"

I går kom beskedet att Manchester City slipper avstängning från Champions League efter att Cas ändrat Uefa:s dom. Något som får José Mourinho att reagera starkt. - Det här är slutet för financial fair play. Det är bättre att öppna cirkusdörrarna nu, säger Tottenham-tränaren på en presskonferens.

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play (FFP) genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas. I går kom Cas med sitt beslut: man valde att ändra Uefa:s dom, och City får därmed delta i Champions League även nästa säsong. I beslutet skrev Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis för att City brutit mot financial fair play, plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist. Bötessumman minskar även till tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor. Anledningen till bötesbeloppet är att klubben inte samarbetade med Uefa, skriver Cas på sin hemsida.

Tottenhams tränare José Mourinho rasar nu mot Citys dom.

- Det är ett skamligt beslut, för om City inte är skyldiga så straffar du dem inte med tio miljoner euro i böter. Om du är oskyldig behöver du inte böta. Om de är skyldiga är beslutet också skamligt och de borde stängas av från turneringen. Jag vet inte om de är skyldiga eller inte men oavsett så var det ett skamligt beslut. Beslutet är en katastrof, säger Spurs-tränaren på en presskonferens enligt flera engelska medier.

- Jag tror att det här är slutet för financial fair play. Det är bättre att öppna cirkusdörrarna nu, säger han enligt The Athletic-journalisten Jack Pitt-Brooke.

Manchester Citys tränare Pep Guardiola är dock glad över beslutet.

- Jag är otroligt glad över beslutet, vilket visar att allt folk har sagt om klubben inte är sant. Vi kan försvara vad vi har vunnit på planen. Som jag har sagt många gånger: om vi har gjort något fel så accepterar vi Uefa:s och Cas beslut för att vi gjort något fel. Men vi hade rätt att försvara oss när vi upplevde att vi hade gjort rätt, säger Guardiola enligt klubbens twitterkonto.