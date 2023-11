Neestrup: "Det går inte att jämföra Old Trafford med Parken"

Annons

FC Köpenhamn tar under onsdagskvällen emot Manchester United hemma på Parken i Champions League-gruppspelet. Inför matchen är FCK-tränaren Jacob Neestrup tydlig med att det kommer att "koka" inne på Parken.

- Det här är sagt med all respekt, det går inte att jämföra Old Trafford med Parken. Stämningen på Parken kommer att bli hundra gånger mer intensiv än den var på Old Trafford för två veckor sedan. Standarden på Parken är, utifrån min åsikt, mycket bättre än Premier League, säger tränaren enligt Tipsbladet.

Manchester United-dansken Christian Eriksen håller i sin tur inte med.

- Jag har aldrig spelat mot FCK här. Jag har bara spelat med landslaget på Parken och det är en väldigt speciell stämning. Men jag vet inte om det är hundra gånger mer intensivt på Parken än på Old Trafford. Det är jag inte säker på, säger han enligt Tipsbladet.

United vann förra mötet med 1-0 på Old Trafford. United har fyra poäng, medan FCK har en poäng efter tre omgångar i gruppen.

