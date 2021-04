Neymar bekräftar - stannar i PSG

Neymar var en av de bästa spelarna i PSG:s kvartsfinalretur hemma mot Bayern München under tisdagskvällen, trots att brassen tvingades lämna planen mållös. PSG föll med 0-1, men tog sig vidare med sammanlagt 3-3 och fler gjorda bortamål.

Efter matchen var det en lycklig Neymar som pratade med brasiliansk tv i form av TNT Sports Brasil - och han passade på att bjuda på en nyhet.

- Kontraktsförlängningen med PSG är inte längre en diskussionsfråga. Självklart känner jag mig väldigt bekväm och som hemma här i PSG. Jag är lyckligare än förut, säger Neymar.

PSG ställs nu mot Manchester City eller Dortmund i semifinal.

