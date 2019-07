Norling om Lundströms skada: "Hoppas han kan spela på lördag"

Det var tänkt att Robert Lundström skulle starta för AIK borta mot Maribor i Champions League-kvalet under onsdagen. Men högerbacken fick kasta in handduken sent. Kort inpå avspark ströks han - och in fick istället Heradi Rashidi kliva.

- Vi hoppades att han skulle kunna spela, men det kunde han inte, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Norling gav beskedet på presskonferensen efter matchen och på en fråga från Expressen om Lundström kan spela i returen mot Maribor i nästa vecka svarade tränaren:

- Vi har en ny match på lördag och den tar vi först. Förhoppningsvis kan han spela då. Och om han inte kan spela den matchen kanske han spela den efter det (returen). Om han blir uttagen.

AIK möter Sirius på bortaplan på lördag, i allsvenskan.

Onsdagens möte med Maribor slutade i en 2-1-förlust för AIK.