Nya polisuppgifter bestrider Uefas: "Betedde sig exemplariskt"

Inför lördagens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid utspelade sig kaosartade scener i Paris utanför matcharenan Stade de France. Tusentals supportrar, framför allt från Liverpool, kom inte in på arenan i tid och finalen fick skjutas upp i totalt 36 minuter.

Långa köer bildades utanför insläppen till arenan och polisen använde såväl tårgas som pepparsprej mot supportrar. Först meddelade Uefa att matchen skjutits upp på grund av supportrars sena ankomst, vilket fick stark kritik. Sedan hette det att det handlade om säkerhet och sedan kom Uefa kommit med ett uttalande.

"Inför matchen blev det stopp i grindarna vid Liverpoolsektionen på grund av tusentals supportrar som köpt falska biljetter, som inte fungerade i grindarna. Det skapade en folksamling av supportrar som försökte ta sig in och som resultat av det sköts matchen upp med 35 minuter för att släppa in så många supportrar med riktiga biljetter som möjligt", skrev Uefa i ett uttalande och fortsatte:

"När antalet människor utanför arenan blev alltfler efter avspark skingrade polisen dem med tårgas och tvingade dem bort från arenan. Uefa känner sympati med de som drabbats av händelserna och kommer undersöka de här händelserna skyndsamt tillsammans med fransk polis, myndigheter och franska fotbollsförbundet".

Under söndagen kommer dock uppgifter som strider med Uefas. Som vid alla bortamatcher reste ett antal poliser från Liverpool med i syfte om att observera och konsultera lokala myndigheter vid behov, och de poliserna hävdar raka motsatsen till Uefa i ett uttalande. Framför allt de uppgifterna som först hävdade att matchen blev uppskjuten på grund av att supportrarna anlänt sent till Stade de France.

"Som vid alla europeiska matcher följde poliser från Merseyside (Liverpool) med till Frankrike i syfte av observation och konsultation med lokala myndigheter. De poliserna har rapporterat att den stora majoriteten av Liverpools supportrar uppförde sig exemplariskt. De kom i tid till grindarna och köade. Dessa observationer kommer nu att vidarebefordras till relevanta myndigheter", skriver Merseysidepolisen och fortsätter:

"Flera tusen supportrar har rest genom Europa i matchsyften den här säsongen och vi har arbetat nära supportergrupper, klubben och andra europeiska värdar så att det då inte uppstått några incidenter".

Vidare beskriver en av poliserna som arbetade matchen som "Den värsta europeiska matchen jag arbetat eller bevittnat. Liverpool supportrarna betedde sig exemplariskt under chockerande omständigheter".

Merseysidepolisen kommer nu att arbeta med lokala myndigheter i Paris och med Liverpools stadsstyre för att bringa klarhet i vad som hänt. Liverpool har officiellt begärt att en utredning för att gå till botten med vad som hänt, i ett uttalande som kritiserade Uefas och de franska myndigheternas arrangemang.

Den franska tidningen Le Parisien skriver under söndagen att 68 personer frihetsberövades, 39 sattes i förvar och 174 supportrar ska ha blivit lindrigt skadade.

New ⁦@MerseyPolice⁩ statement on Champions League final. They says “vast majority of fans behaved in an exemplary manner” and that people witnessed “a lot of distressing scenes” outside Stade de France. Its officers will make “observations” to relevant authorities. pic.twitter.com/ZKYjX7N2y2