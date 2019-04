Juventus kryssade i första kvartsfinalmötet med Ajax till 1-1 i Champions League. Inför matchen var det oroligt utanför arenan, då supportrar från båda lagen och polis drabbade samman, vilket ledde till att runt 120 Juventus-supportrar och dussintals Ajax-supportrar greps inför matchen. I kväll väntar retur i Turin - och i går var det åter oroligt.

Daily Mail rapporterar, utifrån en italiensk polisrapport, att 54 Ajax-supportrar i går blev gripna och kommer att eskorteras ut från Italien. Polisen stoppade fansens buss och upptäckte pansarhandskar, munskydd, olika typer av fyrverkeripjäser och rökbomber.

Italiens vice premiärminister Matteo Salvini bekräftade också det i går på Twitter, då han meddelade att 54 holländska supportrar kommer att eskorteras till landsgränsen i dag.

In forza del Decreto sicurezza, 54 tifosi olandesi, arrivati in Italia nelle ultime ore e trovati in possesso di armi, fumogeni e petardi, saranno ESPULSI per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera domani mattina. #JuveAjax