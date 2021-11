Peña trivs i MFF efter tuffa starten: "Jag hoppas kunna stanna här länge"

Sergio Peña har kontrakt över år 2024 i MFF. Han har även representerat spanska Recreativo Granada, Tondela i Portugal och Club Alianza Lima och Universidad San Martín i hemlandet.

Mötet mellan Malmö FF och Zenit har avspark kl 21, med studiostart 19.30 på Telia och C More och 20.55 på TV4. Denna säsong streamas samtliga matcher från Uefa Champions League exklusivt hos Telia och C More.