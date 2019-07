Per Karlsson med i AIK:s CL-trupp till mötet med Maribor

Per Karlsson har dragits med skadebekymmer och missade mötet med Helsingborg. Mot Maribor är han dock uttagen i AIK:s 20-mannatrupp.

AIK:s försvarskugge Per Karlsson har under den senaste tiden haft en vad som spökat. Åkomman gjorde att han klev av i halvtid i Champions League-kvalmatchen mot Ararat-Armenia förra veckan och därefter missade han matchen Helsingborgs IF i helgen.

Nu kan han dock möjligtvis komma till spel mot Maribor senare under onsdagen. När AIK presenterade sina trupp på 20 spelare till mötet fanns Karlsson med.

AIK:s trupp: Daniel Granli, Per Karlsson, Panajotis Dimitriadis, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Rasmus Lindkvist, Chinedu Obasi, Karol Mets, Robert Lundström, Anton Salétros, Adam Ben Lamin, Bilal Hussein, Saku Ylätupa, Tarik Elyounoussi, Nicolas Stefanelli, Budimir Janosevic, Heradi Rashidi, Kolbeinn Sigthorsson, Oscar Linnér, Henok Goitom.