Piteå ute ur CL - historiskt svenskt facit: "Oerhört stolta"

Regerande svenska mästarlaget Piteå har under den här säsongen blandat och gett i damallsvenskan. För två veckor sedan inledde laget årets upplaga av Champions League med att hemmaspela mot Bröndby, men föll med 1-0 på LF Arena. Under torsdagskvällen behövde därmed laget vända på det för att bli klart för åttondelsfinal.

Landslagsspelaren Madelene Janogy var tidigt nära ett ledningsmål. Anfallaren bröt sig in i straffområdet och sköt mot mål, men fick se hemmalagets målvakt stå för en fin räddning. Piteå hade fler målchanser än så framåt, men fick helt enkelt inte hål på det danska laget.

I stället kunde Bröndby i den 72:a minuten ta ledningen i matchen efter mål av Nicoline Sörensen och Piteå var därmed i brygga. Piteå lyfte i slutet av matchen och fick med två minuter kvar av full tid in ett självmål, för danskornas del, till 1-1. Men målet kom försent och Piteå hann inte få in ytterligare ett mål och blev utslaget. Därmed är det, i och med att Kopparbergs/Göteborg under onsdagskvällen också åkte ut mot Bayern München, första gången någonsin som ett svenskt lag inte spelat åttondelsfinal i turneringen.

- Vi kom inte upp i vår nivå, samtidigt som vi mötte ett bra lag på deras hemmaplan. Vi hade nog kanske behövt få med oss ett eller två mål på hemmaplan, så det känns verkligen som att det handlade om första matchen. De fick sedan matchbilden dit de ville och vi orkade inte hålla i intensiteten. Vi kom för långt ifrån varandra och då blev det jobbigt. Vi skapade chanser i slutet, men det gick inte, säger Piteås June Pedersen till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- Det kändes hela tiden i andra halvlek som att vi skulle klara det. De försökte bromsa oss och sänka intensiteten, medan vi försökte ösa på. Jag tycker att vi gjorde det bra och med ett mål till hade vi varit vidare.

Pedersen känner ändå, trots förlusten, att hon är stolt över sitt lag.

- Jag vet inte vad vi hade hoppats på. Det är ändå världens största turnering. Jag kunde inte varit stoltare än vad jag är nu. Jag är oerhört stolt över att spela de här matcherna, både på hemmaplan och den här arenan. Det är sjukt mäktigt att lilla Piteå har varit med i Champions League. All kredd till dem. Vi hade hemmamatchen, men Bröndby är ett lag som brukar gå vidare och som har mer erfarenhet än oss. Vi ska vara sjukt stolta, besvikna, men stolta, säger hon.

Pedersen, som i år blev 34 år gammal, hoppas nu inte att det var sista gången hon fick spela en match i Champions League. Hon hoppas att Piteå kan lyfta i tabellen och säkra en Champions League-plats även till nästa säsong.

- Det kommer att bli spännande, ettan är ju tydlig, men sedan är det andra platser att spela om. Det kanske kan hända igen för egen del. Jag vetifasen, men jag kommer att stå med en rullator innan jag ger mer. Jag är så sjukt stolt över det här gänget och den här resan. Vi har haft jättemycket publik med oss och ett sjukt stöd. Man känner att det är riktigt bra support från alla håll och kanter. Det här har varit ett äventyr som nu tyvärr är slut. Inget varar för evigt.

Piteå är i dagsläget sexa i tabellen med fem poäng upp till Vittsjö på andraplats i damallsvenskan, en placering som innebär spel i Champions League.