Presidentens utspel: "Nödvändiga åtgärder kommer att vidtas av Uefa"

Champions League-mötet mellan Paris Saint-Germain och Basaksehir under tisdagskvällen stoppades redan i första halvlek och spelades sedan inte klart. Matchen kommer i stället att återupptas under onsdagskvällen. Anledningen är att Basaksehirs assisterande tränare Pierre Webo, i den 14:e minuten, anklagade fjärdedomaren Sebastian Colţescu för att ha uttryckt sig rasistiskt. Spelarna lämnade då planen i protest och matchen återupptogs inte.

Nu går Turkiets kraftigt kontroversielle president Recep Tayyip Erdoğan ut på Twitter och kommenterar händelsen.

ANNONS

"Jag fördömer starkt de rasistiska uttalandena mot Pierre Webo, en av våra representanter i Basaksehirs ledarstab. Jag tror att nödvändiga åtgärder kommer att vidtas av Uefa. Vi är villkorslöst mot diskriminering inom idrott och alla delar av livet", skriver han på Twitter.



Erdoğans favoritklubb är just Basaksehir. Klubben grundades under 1990 och var länge ett amatörlag innan en grupp företagsledare, som stod Erdoğans parti AKP nära, tog över klubben under 2014 och flyttade den till ett av AKP:s starkaste valdistrikt i Istanbul.