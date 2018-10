PSG-tränaren inför CL-mötet: "Speciell match för Cavani"

Paris Saint-Germain studsade i förra omgången tillbaka genom att besegra Röda Stjärnan med 6-1 i Champions League. Det var en viktig seger för den franska giganten, som i första omgången föll mot Liverpool borta i turneringen. I morgon kväll väntar en ny tuff match, den här gången mot Napoli hemma på Parc des Princes i Paris.

Då är det även ett självklart fokus på PSG-anfallaren Edinson Cavani inför mötet, som under tre säsonger spottade in mål för just Napoli i Serie A.

- Han jobbar hårt för laget, så det är bara att fortsätta tro på det, så kommer målen att komma. Jag vet att det är en speciell match för honom i morgon och jag hoppas att han gör mål, säger PSG-tränaren Thomas Tuchel, under presskonferensen inför mötet med Napoli, enligt Football-Italia.

- Edinson är viktig för oss och för stunden är han kanske lite ledsen över att han inte gör så många mål, men jag har berättat för honom att det kommer att ändras och att han inte borde tänka för mycket på det, fortsätter han.

Vidare tror Tuchel att förlusten mot Liverpool var en vändpunkt för laget.

- Jag tycker att det är många saker som har förändrats i vårt tillvägagångssätt sedan förlusten mot Liverpool. Ibland är det nödvändigt att förlora eftersom att man kan ta med sig nya saker från det och se vad som måste förbättras, säger han.

Han har även respekt för det italienska motståndet.

- Vi måste vara vaksamma och tålmodiga, samtidigt som vi måste ha en intensitet för att göra en bra match. Napoli har spelat ihop i många år och har fortfarande ett par mönster i laget som Maurizio Sarri borrade in i dem. Det är viktigt att motverka deras press med vårt organiserade spel eftersom att Napoli kan attackera på många olika sätt, säger han.