Rangnicks hint: Elanga kan göra Champions League-debut i kväll

Manchester United har redan säkrat förstaplatsen i sin Champions League-grupp inför avslutningen hemma mot schweiziska Young Boys på onsdagskvällen. Då passar den nytillträdde United-managern Ralf Rangnick på att rotera.

Redan på tisdagens presskonferens avslöjade Rangnick att Dean Henderson står i mål samt att Nemanja Matic och Donny van de Beek startar på mittfältet. I en intervju på Uniteds hemsida under onsdagen ger Rangnick även beskedet att anfallaren Mason Greenwood finns med i startelvan, samt att Aaron Wan-Bissaka och Luke Shaw lär starta som ytterbackar.

En annan som finns i tankarna hos Rangnick? Den svenske U21-landslagsspelaren Anthony Elanga, som hoppade in sista kvarten mot Crystal Palace i söndags och gjorde sina första minuter i Premier League för säsongen. Det skulle i sådana fall bli Elangas debut i Champions League-sammanhang efter att ha suttit på bänken i tre matcher under hösten.

- Ja, både han och Amad Diallo (finns i tankarna). De yngre spelarna, för att ge dem speltid. Samma med Mason Greenwood, eftersom han inte spelat så mycket de senaste veckorna, så han kommer definitivt att spela, säger Rangnick.

Juan Mata och Jesse Lingard, vars speltid varit kraftigt begränsad under hösten, kommer också få speltid mot Young Boys.

- Vi har några spelare som desperat behöver speltid som kommer att spela, fortsätter Rangnick.

Vidare väntas Raphael Varane och Edinson Cavani snart vara tillbaka efter skador, medan Anthony Martial inte heller räknas vara alltför långt bort från en comeback.

Manchester United-Young Boys streamas på Telia och C More med avspark 21.00 under onsdagskvällen.

