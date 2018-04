Reaktionerna efter Romas sjuka vändning: "Vad i helvete, Barça!?"

Barça! What the fuck? — Gary Lineker (@GaryLineker) 10 april 2018

Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL — JuventusFC (@juventusfc) 10 april 2018

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona

— Francesco Totti (@Totti) 10 april 2018

Totti: "Det är stunder som dessa som gör det vackert att leva för dessa färger. Heja Roma!"

The runaway leaders of Europe's top two leagues both knocked out in the Champions League quarter-finals. Incredible turnaround for Roma. — Andy Mitten (@AndyMitten) 10 april 2018

Incredible. Just absolutely incredible from Roma. Eusebio Di Francesco refused to let his team believe they were beaten at 4-1 down. Because they weren't. — Paolo Bandini (@Paolo_Bandini) 10 april 2018

Greatest european Roma game in the history — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 april 2018

Liverpool destroys Man City. Roma eliminates Barcelona. Just like everyone expected. Sports! — Grant Wahl (@GrantWahl) 10 april 2018

Roma repeatedly underestimated in the UCL this year. No one expected them to get out of the group with Atleti + Chelsea. They topped it. No one expected them to put out a Barca side that’s undefeated in ESP. They did. Still to concede @ the Olimpico v Hazard/Griezmann/Messi etc — James Horncastle (@JamesHorncastle) 10 april 2018

Barca not been playing too well for a while now - super, over-reliant on Messi to do something special. But still... — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 10 april 2018

When Kostas Manolas made history & became a Roma legend 💪

#UCL pic.twitter.com/HvmWfJZ0BL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 april 2018

Roma = semi-finalists for first time since 1983/84 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/6NVzXSvnWa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 april 2018

Absolut bästa, värsta, vidrigaste och underbaraste match jag upplevt. 20 jävla år nedkokat i en slutvissla. — Gusten Dahlin (@GustenDahlin) 10 april 2018

Älskar att fotbollsitalien får jubla över en framgång igen. Älskar passionen i fotbollspassionens land. Idag älskar jag Roma och glädjs med Roma och önskar att jag vore en sådär inbiten Roma supporter. Jag bara njuter med alla som njuter. #älskafotboll — john alvbåge (@JALV82BAGE) 10 april 2018

👏🏻 Ammazza oh @OfficialASRoma. Complimenti per questa grande prestazione! #UCL — AC Milan (@acmilan) 10 april 2018

Edin Dzeko wow 👏👏👏 — Jasmin Sudic (@jasminsudic3) 10 april 2018