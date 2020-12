Real Madrid och Wendts Gladbach vidare till åttondelsfinal - Inter får inte spela vidare i Europa

På onsdagskvällen skulle grupp B avgöras i Champions League. Real Madrid tog emot Borussia Mönchengladbach, medan Inter hemmaspelade mot Sjachtar Donetsk. Alla fyra lag hade inför kvällens omgång chans att gå vidare till åttondelsfinal, vilket öppnade för en dramatisk sista gruppspelskväll i turneringen.

Då visade Real Madrid klass under inledningen av mötet med Gladbach i Spanien. Benzema nickade först in 1-0 efter nio minuter och slog lite senare till igen till 2-0 efter 31 minuters spel. Gladbach-tränaren Marco Rose gjorde därmed två förändringar i paus, då Oscar Wendt fick lämna planen till förmån för Valentino Lazaro, samtidigt som Denis Zakaria kom in i stället för Breel Embolo.

Rose fick, trots bytena, ingen effekt i andra halvan av matchen. Real Madrid fortsatte i stället att ösa på mot mål och var flera gånger om nära, men fick till slut vara nöjt med 2-0 och gruppseger i turneringen.

- Det var en väldigt svår match. Vi inledde matchen väldigt bra och vi ville visa att vi är bäst. Det var en bra match för oss. Alla matcher är som en final. Om vi alltid spelar så här kan inget lag såra oss, säger Benzema enligt spanska tidningen Mundo Deportivo.

För Gladbachs del väntade dock nervösa minuer efter matchens slut. Då var det nämligen fortfarande 0-0 och övertid mellan Inter och Sjachtar Donetsk i Milano. Inter tryckte i slutet på för ett segermål, men lyckades inte och slutade därmed sist i gruppen. Det var också Inters tredje raka respass i gruppspelsfasen av turneringen.

Wendts Mönchengladbach blev i sin tur, i och med det mållösa resultatet i Milano, klart som grupptvåa för åttondelsfinal. Detta efter bättre resultat i inbördes möten med Sjachtar.

- Det var galet. Det här var vår sämsta match i gruppspelet, men vi gick vidare till åttondelsfinal. Vi förtjänar detta baserat på tidigare prestationer. Vi var alla nervösa när vi tittade på den andra matchen på en iPad, och glädjen var enorm när slutsignalen ljöd, säger Gladbach-kaptenen Lars Stindl enligt Uefas hemsida.

Real Madrid: Courtois - Vázquez, Varane, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Benzema, Rodrygo.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt - Kramer, Neuhaus - Thuram, Stindl, Embolo - Pléa.

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Young - Barella - Martínez, Lukaku.

Sjachtar Donetsk: Trubin - Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko - Stepanenko, Maycon - Tetê, Kovalenko, Taison - Marlos.