Real Madrids fina gest - spelade You’ll Never Walk Alone på slutvisslan

Liverpool använder sig av You’ll Never Walk Alone som inmarschlåt likt många andra lag i fotbollsvärlden (Mainz, Borussia Dortmund, Celtic). Gerry and the Pacemakers sång har blivit klassisk inom fotbollen och framförallt förknippas den väldigt starkt med Liverpool.

Efter 1-0 på Santiago Bernabeu och totalt 6-2 är Liverpool utslaget ur Champions League. Real Madrid valde då att spela You’ll Never Walk Alone på arenan på slutvisslan.

I C Mores Champions League studio var programledare Gusten Dahlin med experter förvånade över valet av låt.

- Hör jag rätt eller är det tonerna av You’ll Never Walk Alone som rullar inne på Santiago Bernabeu? Det vet jag inte riktigt hur jag ska tänka kring eller tolka, säger en förvånad Gusten Dahlin i C Mores Champions League studio.

Henrik Larsson och Kim Källström, experter i sändingen var lika förvånade dem:

- Är det ett slentrian-hån, sade Kim Källström fundersamt.

- Den är svårtolkad, fyllde Henrik Larsson i med.

Förklaringen till varför Real Madrid spelade You’ll Never Walk Alone kom sedan från Carlo Ancelotti och det handlade inte om något hån.

- De (Liverpool) hyllade Amancio i det första mötet så det är en rättvis gest från vår klubb till dem.

- Det är två mäktiga klubbar och vi har stor respekt för varandra, en väldigt fin gest, svarar Klopp med.