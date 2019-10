Rolfö målskytt i Wolfsburgs CL-seger - Lindahl höll nollan

Svenska landslagsstjärnan Fridolina Rolfö blev, efter skadeproblem under inledningen av den här säsongen, under förra landslagsuppehållet målskytt i 7-0-segern mot Slovakien och följde senast i helgen upp det med ett nytt mål i Wolfsburgs 5-0-seger mot Köln i Bundesliga. Under onsdagskvällen slog hon till igen.

Rolfö började på bänken i första åttondelsfinalmötet med Twente på hemmaplan i Champions League, men hoppade in i den 61:a minuten och fyllde på till 5-0 i lagets 6-0-seger. Landslagsmålvakten Hedvig Lindahl stod i sin tur i mål hela matchen och höll därmed åter nollan.

Wolfsburg har även gått starkt i år i Bundesliga och toppar tabellen med 18 poäng efter sex raka segrar i ligaspelet. Härnäst väntar på söndag FFC Frankfurt på bortaplan i ligan.