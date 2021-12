Rúben Amorim: Den största framgångssagan i Liga NOS sedan José Mourinho

I maj 2018 bröt sig ett femtiotal maskerade Sporting Lissabon-supportrar in på klubbens träningsanläggning Academia Sporting. Detta i kölvattnet av att klubben missat att säkra Champions League-platsen efter att ha förlorat mot mittenlaget Martimo i ligans sista omgång.

Supportrarna attackerade tränaren Jorge Jesus och flera spelare både verbalt och fysiskt. De ville se Jesus avgå och utkräva ansvar från spelarna efter säsongen som slutade i en tredjeplats, ett fiasko enligt supportrarna. Utöver det hade klubben inte vunnit en titel på fyra år.

Tränaren Jesus, hans assisterande tränare och flera spelare skadades fysiskt. Konsekvensen blev att Jesus och flera spelare, däribland de dåvarande landslagsspelarna Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, samt den nuvarande landslagsspelaren Rafael Leão, bröt sina kontrakt och lämnade klubben.

Den där majdagen 2018 kan möjligtvis varit den absolut lägsta botten i klubbens historia. Säsongen efter vann klubben en cuptitel och en ligacuptitel, vilket var ett steg i rätt riktning, men det var inte förrän i mars 2020 när klubben betalade tio miljoner euro (100 miljoner kronor) för Bragas tränare, 36-årige Rúben Amorim, som vändningen tog fart på riktigt.

Vid tidpunkten var Amorim bara en nybörjartränare och prislappen ansågs vara absurd i Portugal. Han hade endast lett Braga i två månader då han ersatt Ricardo Sá Pinto i december 2019. Men ändå hade han imponerat på Sporting tillräckligt genom att ha vunnit sin första match som Braga-tränare med 7-1 mot Belenenses, besegrat Porto i ligacupfinalen och tagit Bragas första seger mot Benfica på 65 år. Amorim tog Liga NOS med storm, vilket han fortsatte göra i Sporting.

Den resterande delen av säsongen 2019-20 avslutade Sporting med sex segrar, tre kryss och två förluster. En förlust i Derby de Lisboa mot Benfica och en förlust mot rivalen Porto. Sporting slutade på en fjärdeplats - 22 poäng bakom ettan Porto. Men trots fjärdeplaceringen och de två tunga förlusterna (Benfica och Porto) hyllades Amorim för att han integrerat en tydlig identitet och spelplan i laget som saknats under en lång tid.

Inför säsongen därefter, 2020-21, tappade klubben flera tunga namn. Jérémy Mathieu, lagets defensiva ledare, la skorna på hyllan och Zouhair Feddal, Rodrigo Battaglia, Miguel Luís, Luciano Vietto, Wendel och Marcos Acuña lämnade laget. In kom målvakten Antonio Adán, Nuno Santos, Bruno Tabata, Pedro Porro, João Mario, João Palhinha och Pedro Gonçalves.

Säsongen inleddes med ett tungt nederlag då klubben eliminerades i Europa Leagues playoff-runda mot österrikiska LASK Linz. Men kanske var det för det bästa, för det innebar att Sporting kunde fokusera hundra procent på ligan och de inhemska cuperna.

Den 23 januari 2021 vann Sporting ligacupen mot Braga och den 11 maj, efter en hemmaseger mot Boavista, och 32 matcher i rad utan förlust, säkrade Sporting sin första ligatitel på 19 år (2001-02). Sporting hade bara en förlust på hela säsongen, en 3-4-förlust mot Benfica, och samtidigt var snittåldern i laget bara 24,8 år.

Amorim blev utsedd till säsongens tränare, Pedro Gonçalves blev skytteligavinnare (23 mål) och säsongens unga spelare, Sportings lagkapten Sebastian Coates blev säsongens spelare och sex av elva spelare i säsongens lag var Sporting-spelare (Adán, Porro, Coates, Nuno Mendes, Gonçalves, Palhinha).

Amorim har formerat Sporting med en 3-4-3 formation och förespråkar hög, aggressiv press samt att hela laget försvarar som en enhet. Laget har tenderat att göra mycket mål och släppa in få. Under den titelvinnande säsongen gjorde laget 65 mål (tredje flest i ligan) och släppte endast in 20 (minst insläppta). Ligasäsongen 2021-22 har de hittills gjort 22 mål och endast släppt in fem på 13 matcher, samtidigt som de delar serieledningen med Porto.

36-åringe Amorim har även hyllats för sin förmåga att utveckla spelare. Palhinha, som var utlånad till Braga säsongen innan Amorim anslöt, har blivit en av Europas främsta defensiva mittfältare under Amorims ledning.

Pedro Gonçalves har gått från en spelare som inte lyckades i Wolverhampton och Famalicão till en av Europas mest jagade målskyttar.

Sedan hjälpte han Nuno Mendes från akademispelare till att bli tolvfaldig portugisisk landslagsman som sedan sålts till Paris Saint-Germain för 47 miljoner euro (480 miljoner kronor) och röstats till fyra i Golden Boy-priset. Utöver det har Matheus Nunes, Jovane Cabral och Tiago Tomas tagit kliv upp från akademin till att vara viktiga A-lagsspelare.

I sitt första Champions League-spel med Sporting under hösten 2021 har Amorim väglett laget till en andraplats i grupp C inför den sista och avgörande avgången där Sporting möter gruppettan Ajax - som hittills vunnit fem av fem matcher. Laget har besegrat Borussia Dortmund 3-1 på hemmaplan, Besiktas med totalt 8-1 över två matcher samt förlorat mot Dortmund och Ajax.

Nu väntar nästa uppdrag för Amorim och hans mannar: gruppettan Ajax på bortaplan.

Matchen, den kan ses hos Telia och C More med avspark 20:45.