Rydström: "Mycket känslor"

Malmö FF blev under tisdagen klart för play off mot tjeckiska Sparta Prag om spel i Champions Leagues ligaspel. Skånelaget låg under mot Paok med 2-3 i returen, men vände i slutändan till seger med 4-3 efter en förlängningsrysare i Grekland.

Nu ger MFF-tränaren Henrik Rydström sin syn på matchen.

- Det var en galen, fantastiskt match med mycket känslor. Naturligtvis var det grymt för Paok. Men över två matcher dominerade vi fler perioder än vad de gjorde. Jag tror att vi gjorde dem trötta genom sättet vi attackerade och hur vi hanterade bollen, säger han på MFF:s hemsida och fortsätter:

- I slutändan var det det mentala som avgjorde. Jag tror att Paok blev rädda på slutet, de ville bara ha sitt resultat och vi kunde utnyttja det. De tog ett steg bakåt i planen och vi kunde attackera. Jag är väldigt nöjd med hur matchen utvecklades.

- Vi visste att om matchen levde och att det skiljde ett mål, så som det var i halvtid. Då visste vi att ju närmare vi kom slutet skulle de bli trötta och vi kunde byta in Taha Ali som vi vet är en skicklig, snabb spelare som ställer till problem. Vi kände att Paok hade det lite svårt i defensiven och vi ville utnyttja det.

Rydström är vidare nöjd med hur MFF skapade tryck i slutet av andra halvlek.

- Mina spelare blev lite stressade i mitten av andra halvlek. Men jag tycker de hanterade det bra. Vi ställde om lite på slutet och blev lite mer direkta. Vi satte upp Pontus på topp för att ha stora spelare i anfallet och vi ville skapa kaos i deras straffområde. Och vi var nära att lyckas göra mål innan vi kvitterade.

Avslutningsvis säger han följande:

- Det var två bra matcher. Schyssta och intensiva. Vi jublade på planen efteråt men vi sa också till våra motståndare att det var ett grymt sätt att förlora på. Jag är helt säker på att PAOK kommer komma tillbaka och vinna över sin nästa motståndare i Europa.

MFF ställs på lördag mot IFK Norrköping hemma i allsvenskan. Därefter väntar på onsdag spel mot Sparta Prag hemma i Champions League-play off.