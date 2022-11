"Så överlägsen är Haaland" - siffrorna efter CL-gruppspelet

GK: Diogo Costa, Porto

Den unga portugisen fyllde 24 under CL-hösten. En höst där han haft en total räddningsprocent på 77 procent. Han har stått för räddningar som har hållt nere Portos totala insläppta mål sett till förväntade och dessutom räddat straffar. I dagarna förlängde han sitt kontrakt med Porto till 2027. Det är lätt att förstå varför Porto ville få den affären löst, för större klubbar kommer snegla mot portugisen i det kommande fönster och då ska det kosta.

RB: Giovanni Di Lorenzo, Napoli

Napoli vann sin grupp före Liverpool. Det trodde nog inte många när gruppen lottades. En av anledningar till det lyckade gruppspelet stavas Di Lorenzo. Italienaren har stått för en assist och fem nyckelpassningar från sin ytterbacksroll. Dessutom har han varit bland de främsta i att vara progressiv i sitt försvarsspel och sno passningar. Kikar man på alla hans passningar inte bara de som leder till avslut så ser man att Di Lorenzo är Napolis viktigaste chansskapare sett till passningsspelet.

CB: Josko Gvardiol, RB Leipzig

Josko Gvardiol är en sann ledare med sitt långa passningsspel och drivande av boll framåt i plan. Även om han spelar mittback i sitt lag så är han en av de viktigaste för att få anfallet att funka. Utöver detta så är Gvardiol även bra att stå rätt i försvarsspelet, sno åt sig bollar och inte behöva göra den här onödiga tacklingen. Ett mål har det även blivit i gruppspelet. Sky is the limit för kroaten.

CB: Ruben Dias, Man City

Ingen överasskning i en elva som denna kanske. Manchester City behöver inte ägna sig mycket åt försvarsspel och det är bortsett från att de äger bollen så mycket också för att Ruben är bra på att göra slut på anfallen tidigt och stå rätt i sin backlinje. Dias procentsatser i antal vunna dueller sticker ut och han är utöver detta, likt Gvardiol, väldigt bidragande i Manchester Citys anfallspel. Han har också stått för ett mål i gruppspelet.

LB: Alex Grimaldo, Benfica

Två mål och två assist i gruppspelet. Också likt hans ytterbackskollega Bah i Benfica alltid väldigt bidragande i offensiven för Benfica. Som gick och vann gruppen före PSG, mycket tack vare sitt fina spel från kanterna in i boxen. Utöver detta så är Grimaldo säker med bollen och väldigt stark i sina tacklingar och att vinna bollen högt upp i plan. Är Grimaldo en av Benficas nästa stora exporter?

CM: Leon Goretzka, Bayern München

Goretzka har inte spelat alla gruppspelsmatcher, men tillräckligt mycket för att vara aktuell för denna elva. Tysken är inte heller bara aktuell han har bäst betyg av alla innermittfältare enligt vår AI-bedömning. På ungefär tre hela matchers speltid så har han lyckats med tre mål två assist och ytterligare fem nyckelpassningar. Han vinner i snitt tre bollar på offensiv planhalva varje match, samt ytterligare fem på hela planen. Detta är väldigt mycket sett till Bayerns höga possession. En nyckelspelare i CL och en förmodad nyckelspelare i VM för Tyskland.

CM: Jude Bellingham, Bor. Dortmund

En annan Bundesliga-spelare hittar vi på den andra innermittfältsplatsen. Det var tuff konkurrens med andra spelare såsom Toni Kroos, Thiago Alcantara och Matteo Kovacic. Jude är även den bästa spelaren under tonåringen i turneringen. Han är navet i Dortmund i sin playmaker roll på mitten. Han är också utmärkt när han följer med upp i boxen vilket lett till fyra mål i gruppspelet. Utöver sina offensiva aktioner är han en av de mittfältare som återerövrar flest bollar.

RW: Leroy Sané, Bayern München

Fyra mål och en assist på tysken som sen han kom tillbaks från den långa knäskadan gått från klarhet till klarhet. Sané har utöver det gjort fem till nyckelpassningar och är en av de spelarna som skapar mest värde i bollinnehav genom sina dribblingar och drivande av boll. Sané snitter en poäng var 58:e minut i CLs gruppspel och är även den med högst betyg av alla i CL's gruppspel.

LW: Kylian Mbappé, PSG

Alla i supertrion i PSG hade nästan kunnat få plats i denna elva. Mbappé är dock den i CL som stuckit ut allra mest, med sju mål, tre assist och ytterligare sju nyckelpassningar. Mbappé är utöver det ett ständigt hot i offensiven.

F: Erling Haaland, Man City

Ja vad säger man om norrmannens höst, helt otrolig i både ligan och CL. Norrmannen har rätt få aktioner per match, runt 20 till 30. Men på dessa aktioner snittar han 1.4 i xg per match och 1.8 mål per match. Jag pratade i början av gruppspelet om hur många mål Haaland skulle hamna på, just nu ligger han på fem och spelar han genom slutspelet till en final bör norrmannen göra 10-13 mål till i turneringen och landa uppemot 15-18 mål i turneringen. Chansen att slå Cristiano Ronaldos rekord på 17 finns även om motståndet nu bara kommer bli tuffare. Norrmannen har dock överträffat våra förväntningar många gånger förut.

F: Lionel Messi, PSG

Argentinaren går in i fin form till VM, med sina fyra mål, tre assist och åtta nyckelpassningar i CL. Utöver det så är han högst delaktig i PSGs offensiva passningsspel och är med och bygger upp chanser för PSG när han inte slår den sista passen. Nu när PSG halkade ner till andraplatsen i sista omgången bakom Benfica så undrar jag om vi inte kommer få se Messi i en av de hetaste åttondelsfinalerna någonsin mot Bayern München - nått som sett till datan över bästa spelare kunnat vara en final.

Nu kikar vi på lite grafer som visar de bästa spelarna under CL-gruppspelet. Vi börjar med expected threat. Expected threat är en statistisk maskinlärd modell som är tränad på historiska matchers bollinnehav. Utifrån den datan så kan modellen bedöma hur värdefull en aktion i ett bollinnehav är om det så är en passning, dribbling eller drivning av bollen med fötterna.

Modellen bedömer hur mycket man höjer sannolikheten för mål när bollen flyttas från a till b genom att göra en av dessa aktioner nämnda. Jämfört med expected assist så bedömer denna modell alla aktioner i bollinnehavet oavsett när eller vart på planen de sker och inte bara sista passningen. Styrkan med modellen är också att man kan bedöma drivningar och dribblingar med boll.

Så med expected threat förklarat, låt oss kika på graferna. Först ut expected threat för endast passningsaktioner.

Vi ser inte oväntat nog att Kevin De Bruyne är i topp. Bakom honom kan vi se nästan enbart kända namn förutom Benficas danska högerback Alexander Bah - han sticker ut på plats 10.

Kollar vi istället på de främsta chansskaparna när de kommer till dribblingar och drivningar av boll så ser det ut enligt nedan.

Här har vi brassen Vinínicius Júnior i topp framför Celtics portugis Jota. Listan innehåller även den flertalet storstjärnor tillsammans med två utropstecken för hösten, engelsmannen Marcus Edwards från Sporting och Napolis succeförvärv Kvaratskhelia.

Även här hittar vi en dansk på plats 9. Den 20-årige Mohammed Daramy var överlägsen i danska superligan förra året i just detta mått och värvades nog mycket tack vare dessa egenskaper till Ajax.

Slår vi ihop dessa två mått och kollar bara på summerad expected threat så får vi denna lista.

Här ser vi Sané i topp, spelaren med högsta overall betyg i topp och sedan även här flera välkända namn.

Sist men inte minst kan vi kika lite på avslut. Vilka spelare som överpresterat sitt xg och en större stjärna som borde gjort fler mål i gruppspelet.

Här kan vi se hur överlägsen Haaland är på att göra mål så här långt. Han har både ett mycket högre xg tack vare sin egen prestation att komma till avslut men även De Bruynes passningar som vi såg i tidigare graf. Här kan vi också hitta andra målskyttar, där Vinícius Júnior gjort mindre mål än väntat, därav sin position under den svarta linjen. Sané är den spelare som övertärffat sitt xg mest och ligger på ungefär 1,25 mål per match men ett xg som är ungefär 0,35, oerhört imponerande siffror!

Jesper Haglöf, Playmaker AI