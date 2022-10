Salah går emot siffrorna - hattrick på "ingenting"

GK: Simon Mignolet, Club Brugge:

Höll nollan när Club Brugge säkrade ett historiskt avancemang till åttondedelsfinal i CL. Stod för 8 räddningar och “borde” sett till xgn emot sig släppt in 1,5 mål.

RB: Giovanni Di Lorenzo, Napoli

Ett ständigt hot i offensiven. Var en av de spelare den omgång som genererade mest värde i possession (expected threat). Det med sina drivningar framåt i banan med boll och progressiva passningsspel.

CB: Tanguy Nianzou, Sevilla

Förutom sitt mål, så var Tanguy otroligt säker i sitt passningsspel. Han stod även för ett progressivt försvarsspel med flertalet uppfångningar av bollen. Sevilla fixade en poäng borta mot Dortmund vilket var viktigt för att ha ett litet hopp om slutspel, men kanske mest för att ta tredjeplatsen till Europa League framför FC Köpenhamn.

CB: Dino Peric, Dinamo Zagreb

Ett nytt namn för många i elvan, men den 28-åriga kroaten stod för en fantastisk defensiv insats hemma mot Salzburg, enligt vår data. Han toppar vårt mått för att avsluta motståndarens farliga bollinnehav (xt prevented), detta med sina flertalet vunna dueller och tacklingar. Han var även väldigt delaktig i ditt progressiva passningsspelet. En av mittbackarna med högst xt-värde.

LB: Victor Kristiansen, FC Köpenhamn

Lägg namnet på minnet. Den 19-åriga dansken spelade wing-back i FCKs 0-0 match mot Manchester City. Han gjorde dels ett bra defensivt jobb på kanten. Men främst så lyckades han vara en av de spelare som genererade högst xt-värde med sina långa drivningar av bollen på vänsterkanten och offensiva inspel i sista tredjedel och offensivt straffområde.

CDM: Jorginho, Chelsea

Satte en straff i segern mot Milan. Men det som tog den Italienska landslagsmannen in i elvan var hans progressiva drivningar/passningar av boll framåt i plan. Samt hans starka duellspel och flertalet uppfångningar av motståndarens passningar.

CM: Jude Bellingham, Borussia Dortmund

Jude Bellingham är mannen på mångas läppar denna höst och det är svårt att inte förstå varför. Jude toppar ständigt våra listor och så även denna vecka. Återigen tar han sig in i elvan tack vare sitt otroliga passningsspel, samt säkerhet och kvalite aktionerna när han har bollen vid fötterna. Utöver detta är han en expert på att fylla på i offensiva boxen med sina löpningar. Något vi fick se vid hans mål. Tar man in Judes blott 19 åriga ålder undrar man hur högt taket på denna spelare är. Balon d’Ors the limit?