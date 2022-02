Sändningstider: Så streamar du Uefa Champions League-slutspelet på Telia och C More

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren.

OBS! För att streama UEFA Champions League på C More krävs paketen C More Plus eller C More Premium Plus. Läs mer här.

För att streama turneringen hos Telia krävs paketet All Sport från Telia, C More och Viaplay. Läs mer här.