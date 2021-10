Sänkte en motståndare efter spark i huvudet och sedan nära assist - så var Zlatans match mot Porto

Fotbollskanalen var på plats på Estádio Dragao och punktmarkerade Zlatan Ibrahimovic.

- Det är en svår match. De är bättre än oss, säger han efter 0-1-förlusten mot Porto.



För första gången på fyra år spelade Zlatan Ibrahimovic i Champions League. Och den svenske anfallaren hoppade in efter 58 minuter i mötet med Porto.



Efter att ha suttit på bänken och sett sitt Milan bli utspelat så kom han in och lyfte sitt lag en del. Det kunde ha blivit en assist - men läget rann ur sanden. Det blev ett gult kort efter att ha sparkat Chancel Mbemba i huvudet.



Så här var Zlatans inhopp:



Den svenske anfallsstjärnan hoppade alltså in efter 58 minuter, då tränaren Stefano Pioli gjorde ett trippelbyte i ett försök att få ordning på saker och ting. Milan var nämligen rejält illa ute då man spelades ut av Porto som tryckte på, och det låg ett mål i luften.



Två minuter senare kom Zlatans första aktion. Simon Kjaer slog en frispark långt ner på egen planhalva. Zlatan sökte upp Pepe, fintade honom genom att ta några steg mot bollen för att snabbt sticka i djupet. Han vann duellen och fick bollen och spelade enkelt vidare så att Milan kunde bygga anfall.Efter 62 minuter fick Milan frispark 25 meter från Portos mål. Ibrahimovic klev fram, men sköt högt över till hemmafansens stora jubel.Tre minuter senare fick Portos skicklige ytter Luis Diaz bollen utanför Milans straffområde och smekte behärskat in matchens första mål. Zlatan och flera lagkamrater sprang till domaren och klagade då man tyckte att det borde ha varit frispark innan målet.Efter 70 minuter fick Ibrahimovic en bra boll i djupet av Rade Krunic. Långt ut till vänster i straffområdet kom han i en mot en mot Chancel Mbemba, men Porto-backen bröt enkelt.Lagkamraterna sökte hela tiden Zlatan, och direkt de hade bollen så var det blicken mot svensken.Efter 76 minuter fick Zlatan bollen till höger strax utanför Portos straffområde och satte in den perfekt på Alessio Romagnolis bröst, men touchen blev svag och en farlig chans försvann.Fler uppspel på Ibrahimovic som tog emot, spelade tillbaka och gjorde så att Milan fick ha mer boll än i den första halvleken.Efter 87 minuter försökte svensken komma först till bollen, ganska nära mittlinjen, för att lyfta den över Mbemba och bli fri, men Mbemba försökte också hinna först och gick in med huvudet mot bollen. Zlatan sträckte fram dobbar och träffade motståndarens huvud. Försvararen blev liggande i två minuter innan han reste sig och spelade vidare.Zlatan Ibrahimovic gjorde ett okej inhopp, det var inte bra och inte heller dåligt. Det var inget enkelt läge att komma in i då Porto hade varit klasser bättre och gjort livet svårt för bortalaget.Porto var för bra och vann rättvist med 1-0.- Det är en svår match. De är bättre än oss i dag. Vi gör för många enkla misstag, vi håller lågt tempo, säger Ibrahimovic till Fotbollskanalen.- I dag var det skönt att få spela. Jag har inte spelat på fyra, fem månader och behöver få så mycket speltid som möjligt för att få upp tempot och få tillbaka den här känslan man får när man spelar.- Bra, bra. Lite stel. Det är tajmingen och touchen på bollen. Men det kommer. Jag har bara tränat tre träningar med laget, spelat 15 minuter och i dag lite till.