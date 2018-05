Säsongens bästa lag i Champions League utsett

Under lördagskvällen avgjordes Champions League och det blev för tredje året på rad Real Madrid som stod som segrare i turneringen efter 3-1 mot Liverpool i finalen.

Uefa har nu släppt säsongens bästa trupp i Champions League. Inte mindre än 8 Real Madrid-spelare finns med bland de 18 namnen. Finalkollegan Liverpool har tre spelare med i truppen.

Hela truppen:

Målvakter: Keylor Navas (Real Madrid), Alisson Becker (Roma).

Försvarare: Joshua Kimmich (Bayern München), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphaël Varane (Real Madrid).

Mittfältare: Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Luka Modrić (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), James Rodríguez (Bayern München)

Anfallare: Edin Džeko (Roma), Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool).

