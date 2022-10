Se när de första vinnarna fick ta del av unika UEFA Champions League-upplevelser

View this post on Instagram

Det var redan i förra månaden som ”Min Champion” drog igång - Telias tävlingen där fotbollsälskare har möjlighet att vinna unika matchupplevelser tillsammans med sin bästa fotbollsvän. Över 10.000 nomineringar och hundratals förslag på unika platser har registrerats på tävlingsajten.

Första vinsten gick till Miriam Lindmarks champion och pojkvän Jacob Barda. Tillsammans fick dom sitta med i C more-studion under hela matchen mellan Chealsea-Milan.

- ”Det var en häftig upplevelse. Att få vara i den legendariska C more-studion tillsammans med min pojkvän och stöttepelare. Och att vi dessutom fick hoppa in i livesändning med Gusten & Co, det trodde vi aldrig”, säger Miriam Lindmark.

Andra vinsten kammade Jan ”Moggli” Johansson hem, som blev nominerad till champion av hans svärson Tobias Rasmusson. Trots att de skiljer många år mellan dom så är det just fotbollstittandet som har fört dom nära varandra och gjort att de har en så stark relation.

- ”Helt ärligt trodde jag att det var en bluff från början, när jag fick veta att vi skulle få åka till Stockholm och se matchen i SkyView. Ett minne för livet faktiskt att få uppleva detta tillsammans med Tobbe” säger Jan ”Moggli” Johansson.

Telia vill skapa bättre upplevelser för fotbollsälskare. Tävlingen rullar fortfarande och än finns det chans att vinna unika matchupplevelser. In och nominera din champion på MinChampion.se