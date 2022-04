Simeones svar efter Guardiolas kommentar: "Det är munnen som dödar fisken"

Atlético Madrids tränare Diego Simeone formerade sina spelare i en sällsynt 5-5-0-uppställning under delar av Champions League-kvartsfinalen mot Pep Guardiolas Manchester City förra veckan. Efter matchen i Manchester, som slutade 1-0 till hemmalaget, uttalade sig Guardiola om Simeones taktik.

- Vi trodde att de skulle försvara med en 5-3-2-uppställning, sedan justerade de till 5-5. I förhistorien, i nutid och om 100 000 år kommer det att vara svårt att attackera ett 5-5, det finns inga ytor, sa Guardiola enligt Marca.

Vissa medier uppfattade Guardiolas ord som en pik mot Simeone, men Atlético-tränaren vill inte ge sig in i en debatt om olika tränares val av spelstil. I stället bjuder han på en spännande metafor inför kvällens returmöte på Wanda Metropolitano i den spanska huvudstaden.

- Det är munnen som dödar fisken, säger Simeone, en metafor från hans nyligen avlidne far som syftar på att om fisken inte öppnar munnen så fastnar den inte heller på kroken.

- Jag har tränat sedan 2005 och jag säger alltid samma sak. Jag kommenterar aldrig och jag är aldrig respektlös mot mina kollegor. Jag är medveten om att det finns olika sätt att uttrycka vad du känner som tränare, säger Simeone enligt The Guardian.

