Sista chansen för MFF-stjärnan? - "Ger extra motivation"

Bara dagar har gått sedan Malmö FF säkrade ett nytt SM-guld - och fick fira med instormande supportrar hemma på Eleda Stadion.

- Det var ganska coolt. Det visar hur stor fotbollen är i Sverige och det tycker jag är jättekul. Jag har vunnit titlar innan men jag har inte varit mitt i ett sådant kaos, säger sommarförvärvet Niklas Moisander.

- Fansen var väldigt trevliga, det var inga problem alls. De var glada och vi var glada. Det var jättekul och speciellt. Man kunde se att alla hade saknat den känslan förra året när vi vann och fansen inte fick vara där. Nu var alla samlade. Det var jättefint.

Tidigare har Moisander spelat Champions League för AZ och Ajax. Nu inser han att Juventus-matchen skulle kunna bli hans sista i huvudturneringen.

- Nu vann vi mästerskapet så vi har en chans till nästa år, men jag vet hur svårt det är att nå Champions League. Så naturligtvis ger det extra motivation för mig, för man vet aldrig hur många chanser man får till. Så det är en väldigt speciell match, därför vill vi avsluta bra.

36-åringen säger vidare:

- Vi måste försöka att bara njuta av matchen. Vi kämpade så hårt för att ta oss till Champions League och nu har vi spelat nästan alla matcher, så vi måste njuta nu. Vi vill avsluta bra och ha en bra smak i munnen efter sista matchen.

Lagkamraten Martin Olsson håller med Moisander.

- Vi vill göra en bra match och vi har inte pressen på oss. Det är bara att gå ut och njuta. Vi måste vara fokuserade och avsluta snyggt. Vi ska ta med oss den mentaliteten in till nästa säsong, att vara fokuserade och köra på till sista matchen, säger Olsson.

Juventus har redan säkrat avancemang till Champions League-slutspelet och oavsett om Malmö FF vinner i Turin under onsdagen kan de himmelsblå inte sluta annat än sist i gruppen.

C More och Telia sänder Juventus-MFF, som har avspark klockan 18.45 under onsdagen.

Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.