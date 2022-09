Skandalscener inför Dortmund-FCK - pyroteknik kastades på läktarplats

Inför matchen uppstod tråkiga scener på läktarplats. Med en dryg timme till avspark var en hel del supportrar på plats, och började kasta pyroteknik mot varandra. Pyroteknik flög även in på planen, samtidigt som speakern hördes uppmana supportrarna att sluta.

Även under måndagen var det bråk mellan supportrar på stan. Danska bold.dk skriver att Köpenhamn-supportrar blev attackerade av en grupp 50-70 människor varav några bar Bröndby-tröjor.

Stig Töfting, förre detta dansk landslagsspelare är på plats för danska TV3:s räkning och berättar till Tipsbladet att det ska röra sig om att Bröndby-supportrar är på plats och har kastat pyroteknik som FC Köpenhamn-supportrarna har svarat på med att kasta tillbaka.

- Det är inga vackra scener, det här. Det är riktigt pinsamt för fotbollen, säger Stig Töfting till Tipsbladet.

Enligt Per Frimann, före detta dansk landslagsspelare som är på plats i Tyskland var situationen så allvarlig att matchen i värsta fall kunde ha avbrutits.

- Det är som att stå i en krigszon. Det skjuts raketer mellan läktarna och jag tror att det finns en risk att matchen avbryts, säger Per Frimann enligt Tipsbladet.

Tyska Bild rapporterade inför avspark att Borussia Dortmunds Marius Wolf var nära att bli träffad av en pyroteknisk pjäs. Bakgrunden till oroligheterna är att Dortmunds supportrar har vänskapsband med Bröndbys supportrar.

FC Köpenhamn och Bröndby spelade tidigare under säsongen, ett stökigt derby mot varandra i Köpenhamn då bland annat 120 stolar revs sönder och polisen fick motta stenkast.

I halvtid i matchen mellan Dortmund och FCK kommenterade Köpenhamn händelserna inför avspark på sin hemsida - där man tar tydligt avstånd från det som skedde, men samtidigt ifrågasätter man också säkerheten:

"Problemen började när en grupp maskerade personer attackerade FCK:s sektion med pyroteknik, varefter pyroteknik också kastades åt andra hållet. Strax därefter hände det igen på andra sidan FCK:s sektion med ett nytt anfall, med samma reaktion"

"Oavsett orsaken bör det inte råda några som helst tvivel om att F.C. Köpenhamn tar avstånd från att pyroteknik kastades från vår sektion mot andra publiksektioner. Det är mycket farligt och kan orsaka mycket skada för oskyldiga supportrar. Vi ifrågasätter dock också varför de nödvändiga säkerhetsåtgärderna inte vidtogs för att hålla isär supportergrupperingarna efter att vi upprepade gånger inför matchen varnat för att detta var ett realistiskt scenario", skriver klubben på sin hemsida.

Stadium police are getting involved in the Copenhagen away fans section.



pic.twitter.com/u93bzGyJQD