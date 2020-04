Skarpa varningen: Ligor som avslutas kan bli av med CL- och EL-platser: "Uefa markerar"

Ligafotbollen i Europa har pausats till följd av coronapandemin. Ännu är det oklart när ligorna kommer att starta om – och det råder dessutom tvivel om det är möjligt att spela klart serierna med anledning av nuvarande kris. I går, torsdag, meddelade den belgiska ligan, Jupiler Pro League, att de vill avsluta ligan som den är, vilket hade korat Clüb Brugge till mästare.

Det kan bli kostsamt för de belgiska klubbarna sett till nästa säsong.

Uefa, ECA (European Club Association, som företräder klubbar runt om i Europa) och EPFL (European Leagues, intresseorganisation som företräder ligorna runt om i Europa) har nämligen skickat brev till alla sina medlemsländer där de rekommenderar att de inte ska fatta beslutet att avsluta de respektive ligorna i nuläget, vilket AP rapporterar om.

Organisationerna meddelar nu att ligor som avslutas i förtid kan nekas platser i Champions League och Europa League framöver.

- Besluten är nationella, det avgör varje förbund och liga tillsammans. Men vi tycker inte att man har nått den punkten än, där man ska avsluta den innevarande säsongen, säger EPFL:s ordförande Lars-Christer Olsson.

Olsson utvecklar sitt resonemang:

- Det viktigaste för ligorna är att de avslutas på ett så sportsligt sätt som möjligt. Vi menar att man inte har nått den deadlinen än där man måste ta det beslutet. Det är mycket möjligt att man får göra det, det är inte vi som avgör det, det är coronaviruset som avgör. Vi tycker det är för tidigt att ta ett sådant beslut. Vi håller på och jobbar tillsammans med alla olika stakeholders om hur förändringar kan göras till säsongerna så man kan avsluta den innevarande säsongen och hinna starta den nya på ett vettigt sätt. Det finns fortfarande utrymme för det, beroende för sjukdomen utvecklas.

När nås den deadlinen för att fatta ett sådant beslut?

- Nu ser det lite olika ut i olika länder, pandemin har utvecklats olika och man ligger i olika takt. Det finns arbetsgrupper som jobbar med just de här frågorna, där har man uppfattningen att man åtminstone i mitten på maj kan jobba med alternativa scenario utan att behöva stänga ligorna.

- Det var bland annat av det skälet Uefa flyttade hela EM. Både för att det skulle vara svårt att genomföra men också för att ge utrymme till att spela nationella klubbtävlingar. Än så länge finns det utrymme i kalendern. Men det som avgör är som sagt hur pandemin utvecklas – och då tycker vi inte man behöver fatta ett definitivt beslut förrän någon gång i maj.

Att avsluta ligorna i nuläget är något som varje förbund och liga bestämmer själva.

- Men samtidigt markerar Uefa – att eftersom förutsättningarna är att man ska ha sportslig kvalificering till de internationella klubbtävlingarna – så förbehåller de sig rätten att avgöra huruvida det har varit en sportslig avslutning i respektive liga. Uefa menar på att man kan neka tillträde från vissa länder om man inte gjort sitt yttersta för att avsluta sin liga, så får man i så fall inte tillträde till de internationella klubbtävlingarna inför den kommande säsongen.

Så om Belgien stänger ligan nu, då får inte deras klubbar spela Champions League och Europa League kommande säsong?

- Det vet man inte, det avgörs från fall till fall, eftersom pandemin utvecklas olika i varje land, säger Olsson.

Hur länge kan man vänta på att nästa säsong ska börja? Pratar vi sent in på hösten, finns det en deadline där också?

- Det ser också olika ut i olika länder. Dels beror det på hur många lag man har i sina serier, hur många matcher man spelar under en normal säsong. Sedan beror det också på om det finns massa cuper, det är stora skillnader mellan länderna. Men i och med att EM ska spelas nästa sommar, kan man inte hålla på hur länge som helst på våren. September skulle man förmodligen kunna starta den nya säsongen och ändå hinna med den.

Med anledning av nuvarande krissituation har det tidigare förekommit uppgifter om att kommande säsonger kan förkortas, om nuvarande säsong kommer att förlängas. Det här är något som varje liga och nationsförbund avgör tillsammans, menar Olsson.

- Det ser olika ut i olika länder, i vissa länder har nationsförbunden delegerat alla de besluten till en liga, i andra fall – som i Sverige – gör man det tillsammans, säger Olsson.

Lars-Christer Olsson sitter, i och med att han är ordförande för EPFL, även i Uefas exekutivkommitté.