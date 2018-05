Smärtan sitter i för Karius: "Rullar i mitt huvud, igen och igen"

Liverpool föll med 3-1 i Champions League-finalen mot Real Madrid efter att målvakten Loris Karius bjudit på både 1-0 och 3-1. Tysken var förkrossad efter matchen och blev sittandes ensam på planen med tårar i ögonen.

Karius bad i intervjuer efter matchen om ursäkt för sina misstag. Ett knappt dygn senare är det fortfarande svårt att smälta för 24-åringen, i ett inlägg på Twitter ber han på nytt om ursäkt:

"Jag har inte riktigt sovit något fram till nu... Scenerna rullar i mitt huvud, igen och igen... Jag är oändligt ledsen för mina lagkamrater, för er fans och för hela staben. Jag vet att jag klantade till det med de två misstagen och svek er alla..."

"Som jag har sagt skulle jag vilja vrida tillbaka tiden men det är inte möjligt. Det är ännu värre då vi alla kände att vi kunde ha slagit Real Madrid och vi var med i matchen under en lång tid."

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27 maj 2018

...As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time... — Loris Karius (@LorisKarius) 27 maj 2018