Solskjær: "Minnena från Paris kommer hjälpa spelarna"

Manchester United tog sig till Champions League-kvartsfinal efter en smått sensationell vändning mot PSG på bortaplan.

I kvartsfinalen lottades man mot Barcelona och det första mötet hemma på Old Trafford förlorade man med 1-0. Klubben har återigen uppförsbacke inför returen, men tränaren Ole Gunnar Solskjær tror att hans mannar kan dra nytta av PSG-matchen i det andra mötet med Barcelona.

- Minnena från Paris kommer att hjälpa spelarna. Det visar att vi kan vända på saker och ting. Givetvis är det svårt att möta Barcelona på Nou Camp, men vi är i ett måls bättre läge än vad vi var mot PSG, säger tränaren enligt klubbens Twitterkonto.

- Vi måste försvara bra och offensivt måste vi göra mål. Jag bryr mig inte om vi gör mål i 93:e minuten, säger han.

Ole: "We need to defend well and going forward we need to score. And I don't mind if we get the goal in the 93rd minute because if we get to injury time we're a fit team." #MUFC #UCL