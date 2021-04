Spelarna ryter ifrån: "Jag kan inte håll tyst om det här"

Just nu är det tolv klubbar som kommunicerat att man är en del i utbrytargruppen från Champions League. De har samtliga skrivit under ett intentionsavtal gällande den så kallade ”Super League”. Tre klubbar ska dock in ytterligare bland de som kommer att ha en fast plats. Enligt nyhetsbyrån AFP ska två franska klubbar årligen vara med i Super League.

PSG:s spanske mittfältare Ander Herrera, som har ett förflutet i Manchester United som är en del av den nya turneringen, tycker att beslutet är extremt dåligt.

Det är framför allt att ligan ska vara stängd (bortsett från fem platser) han vänder sig emot.

”Om man går vidare med European Super League så är drömmarna borta. Illusionen om att få tävla i de bästa turneringarna, för de fans som inte stöttar någon av giganterna, försvinner. Jag älskar fotboll och kan inte hålla tyst om det här. Jag tror på en förbättrad Champions League, men inte på något där de rika stjäl det som människor skapat; inget annat än den vackraste sporten på planeten.”

Även Mesut Özil, tidigare i Arsenal som också är en del av de tolv klubbarna, förkastar förändringen.

"Barn som växer upp drömmer om VM och Champions League - inte någon Super League. Poängen med stora matcher är att de bara händer en eller två gånger om året, inte varje vecka. Väldigt svårt att förstå för alla fotbollsfans där ute", skriver han.

Tysken Lukas Podolski:

"Det här projektet är äckligt, orättvist och jag är besviken över att se klubbar jag representerat (Inter och Arsenal red. anm) vara involverade. Kämpa emot det här!"

Ännu återstår vad som händer med de klubbar som är med i Super League. Men både Uefa och flera ligor, däribland Premier League, har fördömt beslutet att bryta sig ur Champions League.