Spelarna som gör upp om Uefas "Årets spelare"

Varje år delar Uefa ut pris till "Årets spelare" inom herr- och damfotbollen. Cristiano Ronaldo har vunnit de två senaste åren - och får även i år möjligheten att vinna ett av fotbollens mest prestigefyllda priser.

På måndagseftermiddagen meddelade organisationen att Ronaldo, Liverpools Mohamed Salah och Real Madrid-mittfältaren Luka Modric slåss om priset.

Portugisen tog sin tredje raka Champions League-titel med den spanska huvudstadsklubben; Salah vann Premier Leagues skytteliga och hjälpte Liverpool nå sin första CL-final på ett årtionde; Modric, som så sent som i somras utsågs till VM:s bästa spelare, nådde ända fram till VM-final med Kroatien.

På damsidan är dubbelt nordiskt i topp tre. Pernille Harder (Danmark), som till vardags spelar i Wolfsburg och Lyon-duon Ada Hegerberg (Norge) och Amandine Henry (Frankrike) ställs mot varandra.

Modric, Ronaldo och Salah fick även plats på Fifas nomineringslista till "The Best".

