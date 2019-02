Stark Ajax-insats - men Real vann efter Asensios mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ajax stod för en stark insats hemma mot Real Madrid. Men holländarna föll ändå med 2-1 efter att Marco Asensio målat sent. - Ett väldigt viktigt mål för oss, säger tränaren Santiago Solari enligt Uefa.

Real Madrid var stora favoriter inför mötet med Ajax i Champions Leagues åttondelsfinal. Men holländarna stod då för en stark insats hemma på Johan Cruijff Arena. Det räckte dock inte då gästerna i slutändan ändå vann med 2-1.

Matchen fick en böljande inledning och Ajax stressade Real Madrid högt upp i planen. I den 25:e minuten var det också mycket nära att hemmalaget tog ledningen. Dusan Tadic sköt ett skott som skruvade sig ut i stolpen och ut.

Ajax fortsatte att trycka på och hade ett friläge, som räddades av Thibaut Courtois. Hemmalaget hade även en boll i mål efter 40 minuter. Efter en miss från Courtois nickade Nicolas Tagliafico bollen i mål. Efter ett VAR-beslut som dömdes målet dock bort då Tadic befann sig i en offsideposition och ansågs störa Real-målvakten.

I den andra halvleken fortsatte Ajax att gå framåt. Men det var Real som skulle ta ledningen en kvart in. Vinicius Junior tog sig in i straffområdet efter en fin aktion och lade upp bollen för Karim Benzema som dundrade in 1-0.

Ajax skulle dock komma tilbaka. I den 75:e minuten tryckte Hakim Ziyech in 1-1 och fick Johan Cruijff Arena att explodera.

Real skulle dock få sista ordet. Dani Carvajal slog ett mycket fint inlägg som Marco Asensio kunde trycka in i mål i den 87:e minuten.

- Jag är särskilt nöjd för Asensio, över hur han spelade och det faktum att han fick sitt mål. Han såg livfull ut när han kom in och gjorde ett väldigt viktigt mål för oss, säger tränaren Santiago Solari enligt Uefa.



Ajax fick ett jätteläge att kvittera, men Kasper Dolbergs friläge räddades av Thibaut Courtois och Real vann med 2-1.

- De pressade oss högt, men vi ändrade vårt spel och försökte bryta deras linjer. Vi höll ihop och vi tar med oss två mål från bortaplan. Du måste veta hur du ska läsa matcher och det är exakt vad vi gjorde, säger Real-kaptenen Sergio Ramos.

Backen gjorde sin 600:e match för klubben, och blev den sjunde spelaren i historien att nå den milstolpen för "marängerna". Ramos drog i slutet på matchen på sig ett gult kort och missar nu returmatchen om tre veckor.

Lagens startelvor:

Ajax: Onana - Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico - Schöne, De Jong, Van de Beek - Neres, Tadic, Ziyech.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vinicius.