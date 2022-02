Statistiken visar: De avancerar från åttondelsfinalerna i Champions League

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren.

Inför att åttondelsfinalerna ska avgöras har Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson tagit fram vilka lag som enligt statistiken kommer att avancera till kvartsfinalerna. Alla åttondelsfinalmöten har simulerats en miljon gånger och följande blir det statistiska utfallet.

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Vinnare: Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City



RB Salzburg-Bayern München

Vinnare: Bayern München

Inter-Liverpool

Vinnare: Liverpool

Chelsea-Lille

Vinnare: Chelsea

Villarreal-Juventus

Vinnare: Juventus

Atlético Madrid-Manchester United

Vinnare: Manchester United

Benfica-Ajax

Vinnare: Ajax

Samtliga sändningstider för åttondelsfinalerna hittar du här.