Det var drama från start när CL-åttondelen mellan Chelsea och Borussia Dortmund avgjordes under tisdagskvällen.

Matchstarten tvingades skjutas upp med tio minuter efter att Borussia Dortmund haft problem att komma fram till arenan i tid.

Redan efter tre minuters spel satte sig Julian Brandt i gräset och tecknade för byte. Nyckelspelaren fick låret hårt lindat och han ersattes av Giovanni Reyna.

Innan dess hade Raheem Sterling kommit fri mot Meyer i Dortmunds mål men engelsmannen blev alldeles för tveksam och fick inte iväg något avslut utan Dortmund-försvarare hann ikapp.

Kepa Arrizabalaga i Chelseas mål testades ordentligt av Marco Reus efter kvartens spel när tysken satte en frispark på mål.

- Fenomenal enhandsräddning, säger C Mores expert Jens Fjellström.

Efter 28 minuter spel kom Chelsea första riktigt farliga avslut och det var Kai Havertz som lossade på ett när bollen studsade ut till honom vid straffområdesgränsen och tysken träffade Meyers vänstra stolpe och ut.

- Det är bara några millimeter från att den där går stolpe-in, säger Fjellström.

Men Chelsea skulle sedan ta ledningen minuter innan halvtidsvilan. Raheem Sterling slog först hål i luften efter inspelet från Ben Chilwell. Men han lyckades få till ett avslut efter ett hopslag med Niklas Sule och då satt bollen i nättaket.

- Oj vad det smäller till, säger Jens Fjellström.

Precis i inledningen av den andra halvleken fick Marius Wolf bollen på armen på ett inspel från Ben Chilwell. VAR skickade ut domare, Makkiele som fick kolla på situationen själv och nederländaren dömde då straff till Chelsea.

Straffen tog Kai Havertz hand om men tysken lyckades inte sätta bollen i mål. Meyer lurades ner till vänster men Havertz satte bollen i stolpen. Returen rensades undan av Dortmund-spelare.

Efter en kortare VAR-granskning fick Chelsea slå om straffen efter att Dortmunds spelare hade tjuvat in i straffområdet.

Dortmund-spelarna protesterade starkt då Chelsea-spelare också hade tjuvat in i straffområdet.

- Det känns som domargudarna för tillfället är på Chelseas sida, säger C Mores expert Jens Fjellström.

Även på bänken visade Dortmund stor frustration genom Mats Hummels.

"Mats Hummels blir galen på fjärde domaren och viftar sedan med fingret mot publiken - till ljudet av buningar.", skriver Independent-journalisten Miguel Delaney.

Även om Dortmund hade svårt att förstå hur straffen kunde få slås om gjorde C Mores expert Jens Fjellström ett försök att bena ut hur domarna hade tänkt.

- Jag tror faktiskt regeln är så här utan att jag vågar svära på bibeln att det är så. Hade Havertz slagit den där i mål hade domarna kunnat åberopa blå spelare tjuvade in och straffen ogiltigförklaras. Nu är det de gula som spelar in och då spelar det ingen roll att blå är längre in.

På andra försöket gjorde Kai Havertz samma fint och satte denna gång bollen i mål och Chelsea hade då vänt på dubbelmötet.

Dortmund tog snabbt efter Chelseas 2-0-mål över matchen i jakten på kvittering i dubbelmötet. Jude Bellingham fick ett jätteläge men engelsmannen fick inte bollen på mål utan strax utanför.

När Dortmund i slutminuterna jagade kvittering och fick frispark med sig långt ner på egen planhalva utspelade sig ett bråk mellan flera spelare i båda lagen. Wolf tröttnade på Chilwell som gjorde det mesta för att fördriva tiden genom att gå iväg med bollen ett par meter.

Wolf svarade med en knuff i ryggen på engelsmannen som inte var glad över det. Det hela slutade med varsitt gult kort.

Dortmund skapade ingen riktigt stor målchans i slutet och Chelsea kunde hålla undan för sin 2-0-ledning och säkrade därmed sin plats i kvartsfinalen.

- Jag tror det här blir vändningen för Chelsea och för Potter, säger C Mores expert Jens Fjellström efter slutsignalen.

Efter matchen gick Kim Källström tillbaka till straffsituationen och menade på att det var en tufft dömd straff:

- Det är avståndet, det är så nära och det är så jädra otur att åka ur Champions League på det där. Det är tråkigt att försvarare måste ställa sig som pingviner, säger han efter matchen.

Kai Havertz, matchhjälten medgav efter matchen att han kände av nerverna då första straffen gick i stolpen.

- Jag vet inte vad jag tänkte (när första straffen gick i stolpen), men domaren lät mig ta om straffen. Jag var lite nervös, men jag gjorde mål. Jag försökte vänta ut målvakten, andra straffen var lite lättare, säger Havertz till BT Sport och fortsätter:

- De senaste två veckorna har varit tuffa, då vi förlorat många matcher. Det var en viktig kväll och det här är en stor turnering, samtidigt som det är den sista titeln vi kan vinna. Vi visade karaktär.

Startelvor:

Chelsea: Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Cucurella, Chilwell – Fernandez, Kovacic – Sterling, Havertz, Felix.

Borussia Dortmund: Meyer - Wolf, Schlotterbeck, Sule, Guerreiro - Özcan, Can, Bellingham - Brandt, Haller, Reus.