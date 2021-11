Tar fram spåkulan - experterna inför den femte CL-omgången: "De kan vara farliga i vår"

Champions League är här igen! Under tisdagen drar turneringen igång sin femte omgång som streamas på Telia och C More. Fotbollskanalen har nu pratat med en panel av experter och profiler om deras syn på den kommande omgången.

Vad förväntar du dig att se för Barcelona i Champions League nu när Xavi har tagit över?

GUSTEN DAHLIN:

- Ett väldigt passningsinriktat Barça. Ett ungt lag där fler spelare från La Masia får chansen, och det såg vi redan mot Espanyol. Det är klart att Xavi ställer upp ett lag och en matchplan med en intention att vinna och gå vidare i Champions League men jag tror att resten av säsongen 2021/22 handlar om att sluta topp fyra i La Liga efter 38 omgångar. Sedan om man parallellt med det kan ta sig till en åttondel, kvartsfinal eller åker ur Champions League-gruppen, det är sekundärt. Han kommer in och bygger för framtiden nu.

VICKI BLOMMÉ:

- Jag förväntar mig se ett Barcelona med större övertygelse, både med vad de håller på med och hur de ska spela. Även om Xavi bara har varit där en kort tid är jag ganska säker på att han har varit tydlig med grunderna och det övergripande. Där kan man hitta en trygghet. Dessutom kan ett tränarbyte alltid ge energi till ett lag och det tror jag att vi kommer få se direkt.

OLOF MELLBERG:

- Jag tror att vi kommer få se en fortsättning av det vi såg i ligan. Det jag har hört från Xavi och det vi såg i helgen handlar om energi, entusiasm och sådant. Jag tror inte det kommer ske några revolutionerande grejer eller stora taktiska förändringar. Det verkar mer som att han fokuserar på grunderna just nu. Han försöker få upp energin i laget. Det är mer fokus på vad det faktiskt handlar om att spela för Barcelona och vilken kravställning som kommer med det. Det tyckte jag man kunde se i helgen. Det tror jag att han vill bygga vidare på.

Varför har det gått så fel för Milan i den här gruppen hittills enligt dig?

GUSTEN DAHLIN:

- De har fått en reality check. Champions League är inte Serie A. Mot Liverpool var det bara en uddamålsförlust, men de som såg matchen såg en klasskillnad. Liverpool är kanske en av tre i världstoppen just nu, så det är inte så konstigt. Sedan har man haft en del avstängningar, skador och covidkarantäner. När Milan åker på frånvaro, då märks det. Det var så slarvigt av Kessié att ta ett rött kort mot Atletico när man leder matchen. Mot Porto hade man för många borta helt enkelt. Det är inte bara att kliva över Porto heller. Det är en annan höjd i Champions League.

VICKI BLOMMÉ:

- Jag tycker inte det har varit ett totalt misslyckande, trots resultaten. Milan är i en väldigt tuff grupp. Porto är det laget man ska ta poäng mot, men det är också ett rutinerat Champions League-lag. Milan är orutinerade på den här nivån, som också är betydligt tuffare än Serie A. De har väldigt många unga spelare och har drabbats av många skador. Därför har Milan hamnat där. De har en bit kvar och det var ganska väntat.

OLOF MELLBERG:

- Det är små marginaler i alla grupper, men särskilt i den här. Det är en av de tuffaste grupperna skulle jag säga. De började mot Liverpool och hade en ledning med 2-1 i paus och förlorar den. Sedan spelade de riktigt bra mot Atletico Madrid fram till Kessiés utvisning och förlorade då också. Därefter kom två svagare insatser mot Porto. Med lite oflyt och med en väldigt tuff grupp har det tyvärr, för deras del, gått som det har gått.

En poäng skiljer PSG och Manchester City i gruppen inför deras möte. Vad tror du kan gå längst i turneringen, Citys kollektiv eller PSG:s individuella briljans?

GUSTEN DAHLIN:

- Jag tror att mycket talar för att City tar sig hela vägen till en final igen. De har ju nästan samma trupp nu som då, så bevisligen har de ett lag som är Champions League-final-bra. Jag tycker att de har varvat igång rejält. Sedan har man inte sett botten i det här PSG. Det känns som att man väntar på att det ska trumma igång. Det känns långt ifrån självklart att PSG kommer spela den fotboll som alla förväntar sig. Det har sett skakigt och svajigt ut med mycket skador. Det är inte så lätt att fördela ljuset med alla de där megastjärnorna.

VICKI BLOMMÉ:

- City har visat att man kan ta sig långt med det kollektivet, det vet man ju. Jag tror däremot mycket på PSG och den spetsen i längden. Det är inte nu lagen ska vara som bäst och mest fungerande. Om PSG kan sätta en lite bättre grund med spetsspelarna i form tror jag att de kan vara farliga. Den kollektiva balansen får inte se för dålig ut, men jag tror inte man ska inte fokusera på det vi ser här och nu, utan vad som kommer i vår.

OLOF MELLBERG:

- Som det ser ut just nu skulle jag säga City, men City saknar inte individuell briljans. Jag skulle säga att kvalitén är lite mer utspridd i City. De har bättre balans. PSG har sina stjärnor där framme som såklart tillhör den absoluta världsklassen. Som helhet är City starkare enligt mig, men vem vet när det drar ihop sig och våren närmar sig?

Hur utvärderar du de svenska spelarnas Champions League-säsong hittills?

GUSTEN DAHLIN:

- Ganska svårt att säga. Det har varit hattigt med speltiden för samtliga. Lindelöf har åkt in och ut, precis som hela Manchester United. Zlatan spelade sin första match i den tredje omgången och det var få minuter. Sedan en kvart på hemmaplan. Man kan inte begära något då. Den stora besvikelsen har varit Kulusevski, och då glömmer många bort att han kom in och avgjorde mot Zenit. Forsberg har inte startat varje match, men har gjort det helt okej. Laget är ju borta efter bara fyra omgångar, så det är såklart underkänt. När det kommer till Augustinsson och Gudmundsson är det mer kul att de tagit nästa steg i karriären. Men när det är det roligaste som hänt i svensk väg den här säsongen säger det ganska mycket.

VICKI BLOMMÉ:

- Augustinsson och Gudmundsson har inte gjort något större avtryck, vilken ingen förväntade sig. För Zlatans del har det handlat om skador och har istället prioriterat ligaspelet. Det är därför svårt att ge ett rättvist betyg. Jag hade såklart hoppats på mer och se honom mer på planen. Kulusevski har haft det tufft i ligan och har egentligen varit bättre i Champions League med ett viktigt mål. Utöver det är han ganska långt nere i Juventus rangordning. Det har varit en tuff höst. Forsberg lider av svaga prestationer från laget, precis som Lindelöf. Där är det lag som inte har fungerat och de har varit i linje med hur resten av laget har sett ut.

OLOF MELLBERG:

- Det är svårt att summera de tillsammans. Först och främst är det jävligt roligt att vi har svenska spelare i Champions League. Vi har ändå så pass många och några spelar i de absolut största klubbarna i världen. Det är Juventus, United och Milan, bara det är fantastiskt! Augustinsson, Forsberg och Gudmundsson är strax där bakom och då blir det svårare att sammanfatta de tillsammans. Det är olika minuter spelade på alla. Zlatan har till exempel bara hoppat in två gånger hittills. Kulusevski och Augustinsson har det begränsat med speltid samtidigt som Lindelöf och Forsberg har fått spela lite mer. Sammanfattningsvis skulle jag säga att det är roligt att de är där. Juventus och United har ett bra utgångsläge dessutom.

Det är bara två lag (Dinamo Zagreb och Maccabi Haifa) i CL-historien som har förlorat alla sex matcher och gjort noll mål. Vad betyder det om Malmö sällar sig till den skaran?

GUSTEN DAHLIN:

- Det vore såklart bra att undvika. Även om det såklart är en väldigt tuff grupp och det har varit en jobbig höst för Malmö så vill man inte tillhöra skaran "historiskt dåliga". Noll poäng och noll gjorda mål, det är såklart man ska undvika det. Jag ger Malmö väldigt små chanser att lösa en tredjeplats med tanke på hur många mål de måste hämta in mot Zenit. Men jag är däremot helt övertygad att de kommer göra en stark insats mot Zenit och gå för segern. Man ska inte glömma att det står en del pengar på spel. Det är viktigt att inte tillhöra den där duon du nämner, men det säger ganska mycket om nivån i den här turneringen. Mästarna från Sverige har det för tufft på den här nivån helt enkelt.

VICKI BLOMMÉ:

- Det kan ju såklart påverka spelarnas självförtroende. Jag tror att det kommer få klubben att reflektera över vad som behöver utvecklas för att tillhöra den nivån på sikt. Man måste hitta fler spelsätt och metoder att utmana. Att kunna spela ett lägre försvarsspel och vara mer cyniska, bredda sin verktygslåda i hur man bemöter bättre lag helt enkelt. Så det är en tankeställare, men den hade kommit oavsett och har säkert redan kommit. Det hade inte varit beroende på om Malmö gör mål eller inte under de sista omgångarna. Det är en klubb som vill framåt och då analyseras vad som går fel såklart.

OLOF MELLBERG:

- Jag tror att det säger mer om allsvenskan än bara Malmö. Malmö har gjort det fantastiskt bra och det är en överprestation att bara ta sig till Champions League-gruppspelet som svensk klubb. Tyvärr är det ett tecken på att allsvenskan är så mycket svagare än den högsta nivån ute i Europa. Jag skulle säga att det är en fantastisk prestation av Malmö just av den anledningen.

