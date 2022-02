Tillbakablick: Dagen då Messi gjorde fem mål i en och samma match

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Lionel Messis Paris Saint-Germain och Real Madrid. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren. Alla sändningstider hittar du här.

Det finns få spelare som givit fotbollsvärlden så många minnesvärda ögonblick som Lionel Messi. Hattrick i El Clásico, återskapandet av Diego Maradonas klassiska solomål och när han slog Peles målrekord för en och samma klubb. Det är bara några av alla magiska Messi-ögonblick.

Men ett av de absolut största har inte nämnts: Gången då argentinaren gjorde fem (!) mål i en och samma Champions League-match mot Bayer Leverkusen.

Året var 2012 och den regerande Champions League-mästaren Barcelona hade ett 3-1-resultat med sig från det första mötet lagen emellan på BayArena i Leverkusen.

Leverkusen hade redan där fått känna på hur det kändes att mäta sig med Messis storhet, då han noterats för ett av målen på BayArena. Men vad som väntade på Camp Nou i returmötet hade nog tyskarna inte ens kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi.

Efter 25 minuter blev argentinaren frispelad mot målvakten. Istället för det enkla alternativet, att försöka placera in sitt avslut vid sidan av Leverkusen-målvakten Bernd Leno, valde istället Messi att lobba bollen över Leno. Det lyckades han med och bollen damp ner i den bortre delen av målet till 1-0.

Drygt 15 minuter senare mottog Messi bollen från Andrés Iniesta på sin vänsterkant. I sedvanligt manér vek Messi in i banan, fintade bort tre personer och placerade sedan iskallt in avslutet i den bortre delen av målet.

2-0 stod sig in i halvtid, med det dröjde inte länge in i den andra halvleken innan Messi fortsatte där han slutade i den första halvleken.

I den 49 minuten blev hattricket ett faktum. Likt 1-0-målet blev Messi frispelad. Francesc Fabregas stod för en fin lyftning över Leverkusen-försvaret och en mot en med målvakten valde Messi återigen att lobba - denna gången med högerfoten. Leno hade ingen chans att nå lobben som letade sig in till 4-0 Barcelona.

Det fjärde målet kom med timmen spelad. Pedro Rodríguez försökte frispela Messi, men en Leverkusen-försvarare hann emellan och glidtacklade bollen hem till Leno i målet. Leno, i sin tur, råkade ut för den klassiska tvålen och tappade bollen - och till hans mardröm var Messi där och stötte in sitt fjärde mål för kvällen.

Det femte och sista målet kom i den 84:e minuten. Argentinaren mottog en passning vid halvmånen utanför Leverkusens straffområde och drog till med ett laserpreciserat avslut vid den främre stolpen till slutresultatet 7-1.

De fem målen mot Leverkusen innebär att Messi delar rekordet för flest gjorda mål i en och samma Champions League-match. Argentinaren var själv om att göra det vid tillfället han gjorde de fem målen mot Leverkusen, men två år senare noterades Sjachtar Donetsks anfallare Luiz Adriano även han för fem mål i en och samma match mot belarusiska Bate Borisov.

Men det är inte bara faktumet att Messi gjorde fem mål som gör insatsen så ihågkommen. Det är även sättet han gjorde det på. Två lobbmål, ett solomål och ett distansavslut. Det var något helt utöver det vanliga.