Tillbakablick: Gången då Inter inte kunde stoppa Champions League-debutanten Fernando Torres

15 februari var UEFA Champions League äntligen tillbaka. Första veckan spelas bland annat mötet mellan Inter och Liverpool. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren. Alla sändningstider hittar du här.

Efter att Inter från början lottats mot Ajax, och Liverpool lottats mot RB Salzburg, slutade det med att Uefa tvingades till omlottning då representanterna dragit fel lag.

När Andrej Arsjavin skulle dra en motståndare till Villarreal drog den tidigare Arsenal-spelaren Manchester United. Förvirring uppstod. Anledningen? Villarreal kunde inte lottas mot Manchester United eftersom lagen gick vidare som etta och tvåa från samma grupp.

ANNONS

I omlottningen lottades Inter och Liverpool emot varandra - och under onsdagen inleds det åttondelsfinalmötet.

Där råder det tuffa förutsättningar för framför allt Inter. Det svartblå laget fick reda på i januari att storstjärnan Nicolò Barellas avstängning, som mittfältaren drog på sig genom ett direkt rött kort i den sista gruppspelsmatchen, förlängs och Barella kommer att missa båda mötena med Liverpool.

Samtidigt har engelsmännen, som på förhand är favoriter, fått tillbaka Mohamed Salah och Sadio Mané från afrikanska mästerskapen, fått tillbaka Harvey Elliott från skada och värvat in Portos colombianska stjärna Luis Díaz.

Díaz visade under sin debut i ligacupen mot Cardiff City, där han direkt noterades för en assist, och i sin ligadebut mot Leicester City, att det är en spelare som får saker att hända. Han är ständigt ett hot. Något som påminner om senaste gången de två lagen möttes i en åttondelsfinal i Champions League - men då var Liverpools nyförvärv Fernando Torres.

ANNONS

Torres hade värvats samma säsong från Atlético Madrid för omkring 20 miljoner pund. Den unge spanjoren hade inför åttondelsfinalmötet öst in mål för engelsmännen i ligan och i gruppspelet hade han noterats för tre mål på fyra matcher. Torres var spjutspetsen i Liverpools offensiv som de saknat i flera säsonger - något han visade mot Inter.

I det första mötet på Anfield noterades inte spanjoren för något hot. Men han gav tidigt Liverpool ett övertag ändå.

På grund av sitt djupledshot tvingades Inters tämligen ålderstigna backlinje ta till fula knep för att stoppa honom. Ivan Cordoba hade visserligen en hel del snabbhet kvar i sig, men det hade inte Marco Materazzi som Torres valde ut som sitt mål att störa. Ett drag som blev succé.

Inom en halvtimme hade Materazzi dragit ner Torres två gånger om, för att han inte hann med, och blev utvisad. Liverpool svarade på det genom två mål och hade ett 2-0-överläge med sig till returen i Milano - där Torres succé fortsatte.

ANNONS

Redan efter fyra minuter på San Siro var Torres nära att ge Liverpool ledningen, då han stulit bollen från Esteban Cambiasso. Men slutligen var Julio Cesar i Inter-målet vaken och räddade avslutet.

Torres fortsatte att hota matchen igenom utan utdelning, men till slut skulle "El Niño" få hål på Inter-försvaret.

I den 64:e minuten fick spanjoren en passning från vänsterbacken Fabio Aurelio tätt utanför Inters straffområde, varpå han vände bort sin försvarare i ryggen och sköt in 1-0 till Liverpool på halvvolley intill den främre stolpen.

Målet dödade matchen och allt hopp som Inter hade. Liverpool säkrade en plats i kvartsfinalen och gick hela vägen till semifinal där de till slut föll efter förlängning mot Chelsea.

Torres gjorde ytterligare två mål i Champions League-slutspelet, mot Arsenal och mot Chelsea, och slutade på sex mål i sin första Champions League-turnering någonsin. Totalt noterades spanjoren för 21 Champions League-mål under sin karriär och vann hela tävlingen vid ett tillfälle med Chelsea säsongen 2011-12.