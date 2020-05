Times: Förkortning av CL- och EL-kvalen aktuellt - Djurgården kan gå direkt till play off

Enkelmöten på neutral mark, bara en play off-runda i CL (innehållandes Djurgården) eller ett slopande av hela kvalen. Uefa överväger nu flera olika alternativ vad gäller de kommande Europa-kvalen, rapporterar the Times. - Vi vill bara få lira om det, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren till Fotbollskanalen.

Coronakrisen har ställt till med stora problem i fotbollskalendern. Ännu är det oklart om, när eller hur Champions League och Europa League kan spelas klart den här säsongen men Uefa hoppas fortsatt på att kunna bocka av finalerna innan augusti är slut.

Vanligtvis går det svenska mästarlaget på herrsidan in i Champions League-kvalet någon gång i juli, men nu ser nästa säsongs kval ut att bli annorlunda. The Times skriver att Uefa överväger att antingen förkorta kvalen i Champions League och Europa League eller i värsta fall slopa dem helt.

Tidningen hävdar att Uefa bland annat ser över alternativet att spela enkelmöten istället för dubbelmöten i kvalen, och att matchen då möjligtvis kommer spelas på neutral mark.

En annan idé är att endast spela en play off-runda i Champions League-kvalet, eftersom bara sex av gruppspelsplatserna fördelas ut via kval i den turneringen. Den play off-omgången skulle i sådana fall bestå av mästarlagen från de tolv högst rankade nationerna som inte redan har ett lag kvalificerat för gruppspel.

Sett utifrån Uefa:s nationsrankning skulle Sverige hamna på rätt sida gränsen i ett sådant läge, vilket innebär att Djurgården i sådana fall får spela en avgörande play off-runda med en Champions League-plats i potten. Tanken från början är att Djurgården ska gå in i den första kvalomgången. Skulle de gå rakt in i play off får man alltså "hoppa över" tre omgångar (första kvalomgången, andra kvalomgången och tredje kvalomgången).

De lag som inte får chansen att slåss om en Champions League-plats om det scenariot blir verklighet kan komma att kompenseras ekonomiskt, skriver the Times.

Vad gäller Europa League-kvalet är läget mer komplicerat, eftersom endast 17 av 48 klubbar i gruppspelet är direktkvalificerade utifrån resultat i inhemska turneringar.

Vad Sveriges representant i det kommande Champions League-kvalet, Djurgården, vet om läget? Inte mycket.

- Jag vet ingenting, mer än att det är ett möte för Uefa:s exekutiva kommitté inbokat till den 27 maj och att man ska fatta beslut då, säger vd:n Henrik Berggren till Fotbollskanalen.

- Det är väldigt svårt för mig att kommentera de här olika alternativen.

Om hur Djurgården förhåller sig till och planerar för Europa-spelet just nu säger Berggren:

- Vi följer bara det som vi får information om. Vårt huvudfokus ligger på allsvenskan. Det är klart vi vill spela i Europa men det är ingenting som vi ligger sömnlösa över. Allsvenskan är viktigast för oss att komma igång med. Och så får vi egentligen se och hoppas på det bästa. Vi kan inte styra det ändå.

- Vi är beredda på att allt kan bli annorlunda i år. Det är ingenting som är naturligt, så vi kommer vara tvungna att anpassa oss till alla möjliga och omöjliga upplägg.

Scenariot att ni går rakt in i ett play off, hur känner du för det?

- Det är svårt att värdera det. Det vore kul bara vi fick lira om det, i alla fall. Det vore väldigt tråkigt om det blir inställt. Så bara vi får lira om det, då kan vi nog tänka oss lite vad som helst. Vi har respekt för de beslut som kommer fattas och vi har också väldigt små möjligheter att påverka dem. Vi får bara gilla läget.

I budgeten som Djurgården lade inför året fanns pengar från Uefa med i beräkningen.

- Men nu kan man ju säga att alla budgetar har kastats i papperskorgen. Så just nu budgeterar vi inte med det.

Så allt som ni får in för eventuellt kval och framåt blir en bonus i nuläget?

- Absolut. Sen är det klart, vi har ju spelat oss till den här chansen så det skulle förstås vara surt om vi inte fick lira om det. Å andra sidan, så som det ser ut nu i världen så är inte det den absolut viktigaste frågan just nu.