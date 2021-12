Tomasson förklarar sitt utspel: "Bredare topp gav spänning till produkten"

Efter att Malmö FF säkrat sitt andra raka SM-guld i helgen, tack vare bättre målskillnad än tvåan AIK, skickade tränaren Jon Dahl Tomasson en pik till de allsvenska konkurrenterna som rörde upp känslor. Till Discovery+ sa han:

- Hade vi inte haft Europa hade vi vunnit serien för två månader sedan.

Kommentaren fick exempelvis AIK-stjärnan Alexander Milosevic att se rött.

- Han pratar efter varje match. Det är alltid något med honom. När de inte får straffar då tar han med sig ett A4-papper med någon jävla bild på att det var straff, men när de får straffar som inte är straff så gör han ingenting, sa Milosevic till Fotbollskanalen.

Nu, inför onsdagens avslutande Champions League-match mot Juventus, förklarar Tomasson sitt utspel.

- Vi har haft många utmaningar i år. Vi njuter av att spela många matcher, vi älskar det. Och vi älskar att visa oss fram i Europa. Men det råder inget tvivel om att när man spelar många matcher på hög nivå så tar det på krafterna, säger dansken.

- De utmaningarna har vi haft i år, men jag tycker vi har lyckats bra med det. Det är inget tvivel om att om man spelar 14 matcher fler, på hög nivå, än andra motståndare så gör det saker och ting lite svårare. Men generellt tycker jag att det varit väldigt spännande i toppen av allsvenskan i år.

Han fortsätter:

- Toppen har blivit bredare och de andra lagen har tagit fler poäng. I år var det ju fyra lag som verkligen var med där uppe i toppen. Det var riktigt spännande och situationen gav spänning till själva produkten allsvenskan. Det tycker jag är kul.

Juventus är redan klart för avancemang i Champions League och Malmö kommer oavsett resultat sluta sist i gruppen.

