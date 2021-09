Tomassons hint om skadeläget i MFF: "Ni får se kommande dagar"

En pigg Malmö FF-inledning förstördes abrupt halvvägs in i den första halvleken, när Juventus Rodrigo Bentancur hittade Alex Sandro i straffområdet som nickade in 0-1. Juventus tog över matchen, och i den 45:e minuten orsakade MFF-backen Lasse Nielsen en straff som Paulo Dybala förvaltade i mål. Någon minut senare chippade Álvaro Morata in 0-3 efter ett virrigt försvarsagerande i hemmalaget.