Tottenham hyllas efter jättevändningen: "Jag har gåshud"

Ajax var sånär på att ta sig till Champions League-fonal för första gången sedan 1996. Men Lucas Moura och Tottenham ville annat. Laget låg under med 3-0 i dubbelmötet med en halvlek kvar att spela. Då stod Moura för tre mål - och det sista i den 95:e minunten. Tottenham var klart för final.

Reaktioner lät inte vänta på sig på sociala medier, där tidigare spelare nästintill var i chock.

”Mållös. Jag har gåshud”, skriver den tidigare italienske landslagsmannen Giuseppe Rossi på sitt Twitter-konto.

Den tidigare Tottenham-spelaren Gary Lineker var inte heller sen att kommentera jättevändningen.

”Det. Finns. Inget. Som. Fotboll”, skriver han på sitt Twitterkonto.

Tottenhamikonen Glenn Hoddle om bragdmatchen:

- Otroligt, vi har sett två fotbollsmirakel på två kvällar och Tottenham hade bara 45 minuter på sig att göra tre mål, otroligt, säger han till BT Sport enligt BBC.

På den andra sidan fanns de som höll på Ajax, bland annat Rasmus Lindgren och Moestafa El Kabir, som har en bakgrund i klubben.

”Tomheten”, skriver Häcken-spelaren Lindgren på sitt Twitterkonto.

”Jag vill gråta”, skriver KFF-anfallaren El Kabir på sitt Twitterkonto.

I finalen ställs Tottenham mot Liverpool. Det är den första helengelska finalen sedan 2008 då Manchester och Chelsea drabbade samman.

