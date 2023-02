Tottenhams mardröm: Bentancur korsbandsskadad

Rodrigo Bentancur etablerade sig som en kugge i Antonio Contes Tottenham sedan han anslöt från Juventus på deadline day i januari 2022 och den här säsongen står uruguayanen noterad för fem mål och två assist på 18 framträdanden i Premier League.

Men nu är 25-åringens säsong över.

Efter att ha blivit lagets enda målskytt i Tottenhams 4-1-förlust mot Leicester i lördags tvingades Bentancur lämna planen haltandes och nu meddelar Spurs på Twitter att han drabbats av en korsbandsskada, en allvarlig knäskada, i sitt vänstra knä.

Rehabiliteringsperioden väntas enligt journalisten Fabrizio Romano ta ungefär sju månader, men det är inte ovanligt att korsbandsskadade spelare är borta längre än så. Tottenham bekräftar att Bentancur kommer missa resten av säsongen.

Bentancursmällen kommer precis efter att förstemålvakten Hugo Lloris drabbats av en knäskada och väntas bli borta i upp till åtta veckor.

Därtill ska Yves Bissouma opereras för en stressfraktur samt att Pierre-Emile Højbjerg är avstängd i Tottenhams första möte med Milan i Champions League-åttondelsfinal i morgon, tisdag. Lite av en mittfältskris, alltså.

Champions League-mötet mellan Tottenham och Milan på tisdag sänds på C More. Avspark 21.00.

