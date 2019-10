Trots stort ras mot Salzburg - Salah sköt Liverpool till viktig seger

Liverpool och Red Bull Salzburg stod för en oerhört underhållande match på onsdagskvällen. Hemmalaget gick snabbt upp i en 3-0-ledning, men behövde att Mohamed Salah klev fram med lagets fjärde mål för att säkra segern i en osannolik 4-3-match.

Liverpool gjorde 1-0 efter att Sadio Mané vänt bort sin försvarare och väggspelat med Roberto Firmino. Anfallaren, med ett förflutet i Salzburg, placerade säkert in

2-0 kom en kvart senare när Andy Robertson, något överraskande, hade kommit upp från sin vänsterbacksposition för att raka in ett inlägg från Trent Alexander-Arnold. När Salah även gjorde 3-0 på en retur innan halvleken var över gick Liverpool mot en kross.

Men Salzburg reste sig och hämtade upp underläget. Hee-chan Hwang lurade bort Virgil van Dijk och placerade in 3-1 i första halvleken innan Takumi Minamino stod för ett behärskat volleyavslut i andra halvleken. När Erling Braut Håland kom in efter 3-2 behövde han bara fyra minuter innan han hade rakat in kvitteringen för gästerna.

- Den här matchen kommer att finnas kvar hos oss länge. Sättet vi kämpade tillbaka på var imponerande, säger Salzburg-försvararen Andreas Ulmer om upphämtningen.

Han får medhåll av lagkamraten Dominik Szoboszlai:

- Vi gjorde flera fina mål. Vi visade att vi förtjänar att vara med och spela i Europa. Vi är stolta, men saker och ting hade kunnat vara bättre och vi kunde fått en poäng.

För upphämtningen skulle inte rädda några poäng för Salzburg. Jürgen Klopp gjorde två byten efter kvitteringen där både Divock Origi och James Milner kom in på planen. Hemmalaget återtog kommandot och 4-3 kom efter några minuters press. Fabinho vann en andraboll och när Firmino skarvade fram bollen till Salah gjorde egyptiern sitt andra mål med en hård volley från nära håll.

Efter det kunde Liverpool ta ner tempot i matchen och hålla undan för en viktig 4-3-seger i en väldigt svängig match.

- Ibland går saker och ting inte som man har planerat men vi har erfarenheten att hantera de gånger när vi inte spelar så bra som vi kan, säger Salah enligt Uefas hemsida.

- Den andra halvleken var inte så bra men vi är erfarna. Vi vet vad vi ska göra i de situationerna och vi är glada att vi vann i slutändan.

Segern var viktig för Liverpool, som därmed går upp på lika många poäng som Salzburg, som nu bägge ligger på tre poäng. Napoli toppar gruppen med fyra poäng, medan Genk ligger sist med en poäng.

Startelvor:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Henderson - Mane, Salah, Firmino

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Saka, Hwang